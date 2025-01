“Hay una demanda a la municipalidad por mil millones de lempiras”

Igualmente reveló que hay otra demanda millonaria que se está manejando en secretividad y está a punto de resolverse. Contreras se refirió también a la recaudación de impuestos , la no construcción de los bulevares y las obras a ejecutarse con fondos municipales, entre ellos la nueva fase de semaforización y señalización en la ciudad.

En el 2022 cerramos en este mes con 777 millones de lempiras , que es donde se capta más en industria y comercio, el 2024 llegamos a L838 millones y actualmente estamos en 450 millones, pero faltan los cuatro días en los que más se recauda impuestos, entonces, estamos pensando en que puede ser unos L810 millones los ingresos en este mes de enero.

¿Esos fondos van para dar mantenimiento a las calles y repavimentar tramos?

Sí. En el caso de la 1 calle hasta la 33 por el estadio Olímpico ya no podemos seguir reparando porque estamos botando el dinero en rellenar hoyos , que es como pegar un parcho nuevo en un vestido viejo, y ya no queremos seguir haciéndolo.

Por eso el jueves en sesión de Corporación estamos presentando el inicio del proceso de licitación de lo que será una pavimentación nueva con concreto hidráulico en ese tramo del segundo anillo periférico en vista de que los más de seis mil carros de transporte pesado ya destruyeron la carpeta asfáltica.

El proyecto costará alrededor de 100 millones de lempiras para hacer todo ese tramo con concreto hidráulico que va a poder soportar toda la carga pesada.

¿L100 millones para este tramo, pero el daño es casi en toda la ciudad?

Nosotros estamos haciendo de tripas corazones. Muchas personas dicen, pero el presupuesto de L3,000 millones es un montón de dinero, pero hay que aclarar que de esos, L1,000 millones son para planilla. Nos quedan 2,000 millones de lempiras y de eso pagamos L500 millones en préstamos y nos quedan L1,500 millones, luego hay que cubrir salud y son otros L500 millones.

Lo que viene a quedar para infraestructura no son más que L800 millones, ya rebajando todo lo que es gasto administrativo y con eso es que estamos tratando de sacar adelante la ciudad. Porque los L3,000 millones de endeudamiento que se dieron en las últimas administraciones no vimos realmente dónde se utilizaron o en qué obras de infraestructura posiblemente se utilizaron para gastos administrativos, pagos de planilla, porque no encontramos ninguna obra ejecutada con fondos propios que sobrepase los L100 millones y nosotros sí lo estamos haciendo.

Y a propósito de obras, alcalde, ¿los pobladores de Jucutuma y El Carmen ya no tendrán bulevares?

Bueno, las profundas divisiones que hay en el movimiento político de Libertad y Refundación, Libre, más el divorcio existente entre Finanzas y la SIT es lo que está causando que no se puedan ejecutar estos proyectos. Yo he hablado con el ministro Octavio Pineda, nosotros como municipalidad hicimos lo correspondiente y priorizamos las obras, pero ya lo que son los fondos no.

La construcción estaba a cargo de Siglo 21 y nosotros priorizamos los proyectos así como se ejecutó el puente número 1 de Jucutuma. La ciudad necesita con urgencia estas obras, se necesita el intercambiador y los dos bulevares hasta pegar al Ocotillo porque son cerca de 12 mil familias que viven en ese sector y se enfrentan a un caos vial a la hora de ir a sus casas, salir de ellas e ir a sus trabajos.

El libramiento de la ciudad también es una prioridad.

Sí, pero son obras que deben construirse con fondos gubernamentales y sabemos que beneficiarían a la ciudad por la cantidad de tráfico pesado que circula. Este tramo que vamos a construir está en esas condiciones por la cantidad de carros pesados que pasan por ese segundo anillo de Circunvalación.

Alcalde, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán le notificó ayer una demanda millonaria. ¿De qué se trata?

Así es. Estuvimos reunidos ayer muy temprano con nuestro cuerpo de abogados de la dirección de asesorías y la Procuraduría Legal por este caso. Ellos ya están haciendo todo los trámites para contestar dicha demanda y estamos plenamente seguros que no va a prosperar porque los costos mayores no proceden en lo que es la suscripción del contrato con la empresa Sulambiente.

¿Por qué no procede según usted?

Esta obra presta servicios a la ciudad y no son obras de infraestructura las que ha ejecutado, porque costos mayores aplica a obras de infraestructura, no ha un servicio prestado. El único incremento que se le puede dar a Sulambiente directamente es el IPC, que es el índice de tasa por devaluación de moneda, y en ese caso el índice de tasa por precios al consumidor lo determina el Banco Central y conforme a esas tarifas así están.

Entonces, ¿están listos para hacerle frente a esta demanda?

Nuestro departamento legal está al tanto de esta demanda, que creo que suma 1,000 millones de lempiras, y la Municipalidad de San Pedro Sula va a solicitar a Sulambiente la devolución de 314 millones de lempiras que la administración pasada les pagó a ellos, por mayores costos, y no tenía que haberles cancelado. Desde 2022 no se han pagado mayores costos en ese contrato.

¿Tiene más demandas la alcaldía?

Sí, tiene una demanda de un proveedor, la cual ya está manejando nuestro equipo legal y la está contestando a través del Ministerio Público, Uferco y los tribunales en Tegucigalpa. Se está manejando en secretividad y esperamos que muy pronto se desestime esa demanda.