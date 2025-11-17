Eliseo Castro propone orden y empleo juvenil para transformar Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Eliseo Castro, candidato a la Alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, llegó al foro Hablemos de Política de La Prensa, El Heraldo y gotv con una premisa firme: Tegucigalpa necesita orden, planificación y una gestión honesta que responda a la magnitud de la crisis urbana. Empresario de trayectoria y figura que ya ha buscado anteriormente espacios de representación política, Castro sostiene que esa doble experiencia —en el sector privado y en escenarios electorales previos— le ha permitido comprender a profundidad los problemas cotidianos de los capitalinos. Esa convicción, según explica, es la base de una visión clara sobre lo que debe hacer desde la municipalidad si recibe el respaldo ciudadano en las elecciones generales del domingo 30 de noviembre.

Su propuesta parte de un reconocimiento directo del deterioro acumulado: inseguridad, caos vial, transporte deficiente, calles dañadas, falta de oportunidades laborales y, sobre todo, acceso desigual al agua. Para Castro, estos fenómenos no pueden abordarse de manera fragmentada, sino que exigen un plan integral de gobernanza. El candidato subraya que la honestidad y la rendición de cuentas serán el eje de su gestión. Afirma que la confianza entre la población y la municipalidad debe recuperarse a través de procesos transparentes, controles de gasto y un modelo de administración que explique, con claridad, cómo se utiliza cada recurso. En su visión, la transparencia no es un complemento, sino la estructura que debe sostener todas las decisiones municipales. Entre los pilares más fuertes de su propuesta está el empleo juvenil. Eliseo Castro considera que la capital no puede aspirar al desarrollo mientras sus jóvenes carezcan de oportunidades reales. Su apuesta es convertir a este sector en un motor económico, impulsando programas de capacitación, inserción laboral y apoyo al emprendimiento que fortalezcan las economías locales y contribuyan a reducir la desigualdad.

Agua y movilidad: urgencias que marcarán su gestión

El problema del agua ocupa un lugar prioritario en su agenda. Castro reconoce que miles de familias enfrentan racionamientos extremos y asegura que trabajará para que el servicio sea más asequible, estable y equitativo. Su enfoque incluye mejoras en infraestructura, ampliación de fuentes de abastecimiento y decisiones técnicas que reduzcan las brechas históricas entre barrios con acceso regular y sectores que viven en constante escasez. La movilidad es otro punto crítico para el aspirante. Advierte que Tegucigalpa vive una saturación que afecta productividad, seguridad y calidad de vida.