Nasry Asfura en El Porvenir: pide defender el voto y llama a no confiarse

El candidato nacionalista afirmó que el triunfo solo se concreta garantizando el resguardo de las urnas y el respeto a la voluntad de los votantes.

  • Nasry Asfura en El Porvenir: pide defender el voto y llama a no confiarse

    Una multitud recibió al candidato del Partido Nacional en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.

    Fotografía: Nasry Asfura / Facebook
El Porvenir, Francisco Morazán

En una caravana realizada este viernes en el municipio de El Porvenir (Francisco Morazán), Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, se reunió con miles de simpatizantes que manifestaron su respaldo de cara a las elecciones del 30 de noviembre.

El recorrido incluyó varias comunidades del sector. Durante su participación, el aspirante nacionalista, conocido como "Papi a la Orden", señaló que, pese al apoyo recibido, “no es momento de confiarse”.

Nasry A​​​​​​sfura plantea reglas claras para atraer inversión y generar empleo

Indicó que el trabajo de campaña debe concluir con la defensa del voto el día de las elecciones. Solicitó a sus seguidores permanecer en las mesas desde la apertura hasta el escrutinio final y evitar la desinformación durante el proceso electoral.

El candidato afirmó que el triunfo solo se concreta garantizando el resguardo de las urnas y el respeto a la voluntad de los votantes.

En el evento también estuvo presente Leyvin Cruz, candidato a alcalde de El Porvenir, quien enumeró las necesidades identificadas en el municipio: pavimentación de calles, construcción de un puente para conectar comunidades, mejora de la recolección de basura, edificación de un hospital y proyectos de agua potable y aguas negras.

Nasry Asfura junto a Leyvin Cruz, candidato a alcalde de El Porvenir.

Nasry Asfura junto a Leyvin Cruz, candidato a alcalde de El Porvenir.

(Fotografía: Nasry Asfura / Facebook)

Papi a la Orden declaró que estas solicitudes son coincidentes con su Plan de Gobierno “Honduras, vamos a estar bien”, el cual incluye infraestructura municipal, descentralización, caminos productivos y servicios básicos.

El encuentro en El Porvenir forma parte de las actividades de campaña que, según el equipo del candidato, muestran un incremento en la movilización ciudadana en distintos puntos del país.

La agenda continuará este sábado con visitas a Guaymaca y Talanga, y concluirá con un cierre de campaña en el Distrito Central.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más