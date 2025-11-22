Nasry Asfura en El Porvenir: pide defender el voto y llama a no confiarse

El Porvenir, Francisco Morazán

En una caravana realizada este viernes en el municipio de El Porvenir (Francisco Morazán), Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, se reunió con miles de simpatizantes que manifestaron su respaldo de cara a las elecciones del 30 de noviembre. El recorrido incluyó varias comunidades del sector. Durante su participación, el aspirante nacionalista, conocido como "Papi a la Orden", señaló que, pese al apoyo recibido, “no es momento de confiarse”.

Indicó que el trabajo de campaña debe concluir con la defensa del voto el día de las elecciones. Solicitó a sus seguidores permanecer en las mesas desde la apertura hasta el escrutinio final y evitar la desinformación durante el proceso electoral. El candidato afirmó que el triunfo solo se concreta garantizando el resguardo de las urnas y el respeto a la voluntad de los votantes. En el evento también estuvo presente Leyvin Cruz, candidato a alcalde de El Porvenir, quien enumeró las necesidades identificadas en el municipio: pavimentación de calles, construcción de un puente para conectar comunidades, mejora de la recolección de basura, edificación de un hospital y proyectos de agua potable y aguas negras.