Nasry A​​​​​​sfura plantea reglas claras para atraer inversión y generar empleo en la zona norte

San Pedro Sula, Honduras

Debido a que el sistema judicial “es débil”, Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, está dispuesto a impulsar la instauración de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih). En un conversatorio con empresarios realizado en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Asfura afirmó que está dispuesto a que llegue “una Cicih a contarnos las costillas” porque, según él, “la justicia es débil en Honduras”.

El actual gobierno encabezado por Xiomara Castro firmó en 2022 un convenio con las Naciones Unidas para instalar la Cicih, no obstante, esta nueva entidad no ha logrado iniciar operaciones debido a la falta de aprobación de reformas legales y a la ausencia de voluntad política para desmontar los esquemas de impunidad. Durante el conversatorio, al que los medios de comunicación no tuvieron acceso, Asfura presentó propuestas a problemas planteados por el sector empresarial y aprovechó la ocasión para cuestionar la gestión del gobierno actual. “Lo más interesante es que la oficina para hacer los estudios del ferrocarril interoceánico tiene un presupuesto de dos mil millones de lempiras, pero no invertimos en salud, no invertimos en educación, se nos olvida la infraestructura del país que es la base para promover la producción”, declaró el candidato presidencial con el objetivo de remarcar que, según él, el gobierno no atiende sus prioridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En este mismo evento, Asfura indicó que Honduras “necesita primero ordenarse como país” para negociar con sus socios, como Estados Unidos, del mismo modo en que lo hacen otros países de la región, como El Salvador. “Primero tenemos que ordenarnos como país, del presidente de la República para abajo, ministros, gerentes; claro, no es una tarea fácil, pero nadie ha dicho que es imposible. Si trabajamos y nos esforzamos lo podemos lograr”, manifestó Asfura quien promete ser un presidente facilitador para incentivar la inversión nacional y extranjera.

Papi a la Orden, como le conocen, expuso sus intenciones en salud con la reducción de la mora quirúrgica, el expediente digital, la entrega de medicamentos en la gran red de farmacias privadas en el país, la repotenciación de los hospitales y la descentralización de los servicios de salud para acercarlos a la población. En educación, expuso sobre la necesidad de atender los más de 18,000 centros escolares que necesitan mejoras, los programas de becas, la mejora de la merienda escolar y el acceso a la conectividad, así como un plan de atención a la juventud para fortalecer los conocimientos en materia tecnológica. Les expuso sobre la importancia de la infraestructura vial como un eje ligado con el turismo y la generación de empleo, de seguridad jurídica para incentivar las inversiones nacionales y extranjeras y los programas sociales en favor de la madre soltera, tercera edad, discapacidad y los jóvenes. Nasry Asfura presentó ante los agremiados de la CCIC los ejes centrales de su visión de gobierno, con énfasis en el crecimiento económico, la generación de oportunidades y la recuperación de la confianza necesaria para atraer inversión y dinamizar el sector productivo.