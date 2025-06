Oposición acusa a Libre de usar la CICIH: "En el Congreso no se aprueban esas cosas"

Tegucigalpa, Honduras

En última instancia, la directiva sometió el tercer capítulo de la vigencia la cual sí fue aprobada, no obstante, al no haberse aprobado los primeros dos ítems el decreto no tiene validez.

Al ingresar el decreto a quemar ropa sin los consensos necesarios y sin estar dentro de la agenda, desde la oposición diputados argumentaron que al ingresar el decreto Libre buscó lavarse las manos con promesa incumplida de la instalación de la CICIH.

Los parlamentarios de oposición presentaron dos mociones las cuales no se dio el trámite por la directiva. La primera moción presentada por el Partido Nacional, pidió integrar la derogación del decreto 04-2022 que contiene la amnistía política.

La segunda presentada por la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, pidió discutir su iniciativa la cual brindaba más autonomía e independencia a la misión internacional, la cual también fue ignorada por la directiva.

“Ellos andan buscando decir que no vino la Cicih porque en el Congreso no se aprueban esas cosas, ya se lo dijo la vocera de la Maccih nada de eso se ocupa, ustedes no traen la Cicih porque no llegan a un acuerdo con la ONU”, recordó el diputado Liberal, Yury Sabas.

Reiteró: “El Partido Liberal votó a favor porque no vamos a caer en la trampa política de ellos, pero sabe lo delicado que hicieron hoy mataron los temas no se pueden discutir en esta legislatura”.

El diputado del PL, señaló que “imagínese que le quieren poner a un niño que no ha nacido el nombre, registrarlo y bautizarlo, usted tiene que esperar que nazca. La Cicih nombre ha nacido porque la presidenta no quiere, entonces mientras no nazca como la va bautizar”.

A juicio del jefe de bancada del PN, Tomás Zambrano lo ocurrido en esta sesión fue un show político orquestado por Libre para buscar trasladar culpas a la oposición.

“Con esto de la Cicih lo que estaban presentando hoy es un show más, un circo más aunque les moleste esa es la realidad siguen y quieren engañar al pueblo hondureño porque saben que van a perder la elección, están desesperados”, fustigó.