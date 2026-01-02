Futbolista lucha por su vida tras espeluznante incendio: Equipo lanza comunicado

"No estaba en la planta baja de la discoteca, sino en el primer piso. Aun así, tuvo muchas dificultades para salir del local. Su novia y sus amigos también tuvieron dificultades. Lo primero que les preguntaba a los médicos al recuperar el conocimiento era: “¿Dónde están mis amigos?". Es posible que necesite cirugía esta noche, posiblemente un trasplante", reveló Hutteau.