Futbolista lucha por su vida tras espeluznante incendio: Equipo lanza comunicado

El 2026 comenzó con una tragedia y un futbolista internacional lucha por su vida manteniendo en vilo al mundo del fútbol.
Una de las primeras tragedias del 2026 fue la protagonizada en la fiesta de año nuevo que tuvo lugar en un restaurante de la estación de esquí de Crans Montana, en Suiza, la cual se saldó con un terrible incendio que se terminó con 40 muertos y 115 heridos.
El incendio, considerado uno de los accidentes más graves registrados en la región en los últimos años, se declaró cerca de la 01:30 hora local en un establecimiento reputado por acoger a jóvenes, turistas y residentes en una de las estaciones de esquí más prestigiosas de Europa
Las autoridades del cantón de Valais descartaron la hipótesis de un atentado tras la investigación preliminar; determinaron que la explosión fue consecuencia directa del propio incendio, cuyo origen permanece sin aclarar.
Entre los heridos gravemente tras el incendio se encuentra Tahirys Dos Santos, futbolista que milita en el Metz de la Liga de Francia.
Tahirys Dos Santos, futbolista francés de 19 años de edad del FC Metz, sufrió graves heridas durante el incendio y explosión ocurridos la madrugada del 1 de enero en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza.
Dos Santos, originario de Mont-Saint-Martin y jugador del filial y equipo sub-19 del club francés, fue trasladado en avión a Alemania para recibir atención médica especializada.
El FC Metz, mediante un comunicado oficial, expresó su profunda consternación ante el suceso y manifestó su apoyo tanto al futbolista como a su familia.
En el mensaje, el club indicó que todos sus miembros —dirigentes, entrenadores, jugadores y personal— están unidos enviando su solidaridad a Tahirys Dos Santos en estos momentos difíciles.
Además, el Metz l solicitó respeto por la privacidad del jugador y sus allegados durante el proceso de recuperación, comprometiéndose a informar sobre cualquier novedad relevante relacionada con su evolución.
Su agente, Christophe Hutteau, explicó este viernes en declaraciones al canal BFMTV que no puede "decir que va bien porque sufre terriblemente. Tiene quemaduras en el 30 % de su cuerpo".
Su agente Hutteau añadió que "el punto positivo es que su capacidad respiratoria ha mejorado profundamente", y eso pese a que los pulmones habían resultado afectados.
El joven jugador francés, de 19 años, llevaba varios días en Crans-Montana junto a sus amigos y su novia para celebrar la entrada de año; además, durante estos días, tal y como ha compartido su agente, el defensa también se encontraba realizando jornadas de entrenamiento.
"No estaba en la planta baja de la discoteca, sino en el primer piso. Aun así, tuvo muchas dificultades para salir del local. Su novia y sus amigos también tuvieron dificultades. Lo primero que les preguntaba a los médicos al recuperar el conocimiento era: “¿Dónde están mis amigos?". Es posible que necesite cirugía esta noche, posiblemente un trasplante", reveló Hutteau.
El jugador, natural de Mont-Saint-Martin y miembro del centro de formación del club de la Lorena, se encuentra actualmente ingresado en una unidad especializada en grandes quemados en Stuttgart (Alemania).
Al menos nueve franceses figuran entre los heridos del incendio y hay otros ocho franceses que están pendientes de localizar, con lo que no se puede descartar que algunos estén muertos.