LA PRENSA Verifica publicó 784 artículos contra la desinformación en 2025: bulos, fact-checks, explicativos e investigaciones

San Pedro Sula, Honduras

Durante 2025, LA PRENSA Verifica y EH Verifica publicaron un total de 784 artículos orientados a combatir la desinformación y fortalecer el acceso a información confiable en Honduras y la región.

El trabajo, desarrollado por el área de verificación de LA PRENSA y El Heraldo de Grupo OPSA, se desplegó en un año especialmente relevante para el país, marcado por procesos electorales, fenómenos naturales y acontecimientos sociales de impacto nacional e internacional.

La mayor parte de la producción se concentró en el desmentido de bulos. A lo largo del año se publicaron 475 artículos dedicados a identificar y refutar contenidos falsos o engañosos que circularon en redes sociales, plataformas digitales y servicios de mensajería.

Estos desmentidos cobraron especial relevancia durante el año electoral, en el que Honduras celebró elecciones primarias el 9 de marzo y elecciones generales el 30 de noviembre, contextos propicios para la circulación de información imprecisa o manipulada.

En paralelo, LA PRENSA Verifica y EH Verifica elaboraron 107 fact-checks políticos centrados en afirmaciones de actores públicos, promesas de campaña y discursos vinculados al proceso democrático.

Estas verificaciones buscaron aportar hechos, datos contrastados y contexto a la ciudadanía en momentos clave para la toma de decisiones informadas.

El trabajo editorial también incluyó 197 artículos explicativos que abordaron temas complejos de la agenda pública, como procesos electorales, políticas públicas, fenómenos sociales y emergencias climáticas, así como normativas y procedimientos.

Estos contenidos se publicaron tanto en contextos locales como internacionales, incluyendo el análisis de fenómenos naturales ocurridos dentro y fuera del país, así como eventos sociales de alto impacto regional.

Finalmente, los equipos desarrollaron cinco investigaciones periodísticas sobre la fenomenología de la desinformación, que profundizaron en problemáticas específicas mediante un trabajo sostenido de análisis de datos y fuentes documentales.

Aunque menos numerosas, estas investigaciones reforzaron el compromiso con el periodismo de profundidad y el servicio público, para que el público entienda qué hay detrás de la desinformación.

El balance de 2025 refleja una estrategia de verificación con enfoque local hondureño y alcance internacional.

Esta combinación posicionó a LA PRENSA Verifica y EH Verifica como referentes en Honduras, Centroamérica y el Caribe, consolidando un modelo de verificación riguroso, accesible y alineado con los estándares del periodismo de calidad en contextos informativos cada vez más complejos.