Recupere su dinero

Pasó el 14 de febrero y a muchos les quedaron peluches, dulces, globos y arreglos sin vender. Eso no significa que el negocio salió mal. Esto es normal en el comercio, sobre todo cuando se trabaja por temporadas. Ahora lo que toca es hacer una buena gestión de pérdidas y revisar qué quedó, cuánto dinero está ahí detenido y cómo moverlo rápido. No es tiempo de lamentarse ni de guardar cajas para el próximo año.

Hay que recuperar efectivo y hacer que ese producto vuelva a convertirse en dinero. Un peluche con un corazón puede dejar de ser “de San Valentín” si se retira la tarjeta y se vende como detalle de cumpleaños. Una caja roja con chocolates puede ofrecerse como “regalo sorpresa” en Marketplace o en grupos de Facebook.

Muchas veces el cliente no compra la fecha, compra la intención. Si necesita liquidez, combine productos. Por ejemplo, si tiene tazas o termos que sí se venden, puede ofrecer el peluche con descuento al comprar la taza. El combo atractivo mueve inventario más rápido que el precio individual. No siempre se gana más por unidad, pero se recupera capital y se libera espacio.

También puede apuntar a colegios y escuelas privadas. Peluches pequeños y dulces funcionan como premios académicos o incentivos. Un emprendedor que vende en el centro puede ofrecer paquetes económicos para celebraciones en aula. Cambiar el público abre nuevas ventas.

Otra opción es adaptar lo que quedó para la siguiente fecha. Si tiene cajas decoradas, puede quitar elementos románticos y convertirlas en “kit para papá” agregando café, galletas o productos neutros. Con pequeños ajustes, el mismo inventario vuelve a tener sentido comercial.

Si el volumen es alto, vender por lote a revendedores en Medina o alrededores del estadio puede ser una salida inteligente. Recuperar el 70% del costo es mejor que perderlo todo. Lo define la capacidad de reaccionar con creatividad, cercanía y decisión.

En el comercio sampedrano, moverse rápido siempre marca la diferencia. Así funcionan los negocios. Hay temporadas fuertes y otras donde toca ajustar. Nada se pierde cuando se piensa con cabeza fría y se actúa con creatividad. El inventario no vendido es simplemente una decisión pendiente. Con estrategia y movimiento, siempre se puede convertir en una nueva oportunidad.