Revelan qué originó el incendio en bar de estación de esquí en Suiza

El incendio ocurrió en un bar de la localidad alpina de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban el Año Nuevo. Hay 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad.

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 10:47 -
  • Agencia EFE
Una de las principales hipótesis sobre el incendio que arrasó un bar durante la celebración de Nochevieja en la estación de esquí de Crans Montana apunta a que el fuego se habría originado a partir de un elemento utilizado durante la celebración, según informó este martes la fiscal Beatrice Pilloud.

Las autoridades indicaron que “el proceso de identificación de los cadáveres sigue sin descanso” y que con ese fin se han movilizado a cuarenta expertos de todo el país.

De los heridos, 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, 11 italianos, 4 serbios, un belga, un luxemburgués, un polaco, un portugués, mientras que del resto se desconoce aún la nacionalidad. Además, de los 119, 113 han sido identificados plenamente y todavía se indaga sobre los otros seis.

El incendio que arrasó el bar se habría originado por el uso de luces de bengala colocadas en botellas de champán, confirmó la fiscal Beatrice Pilloud. Según explicó, estos elementos pirotécnicos se acercaron demasiado al techo del local, lo que provocó que este se incendiara con rapidez y de forma generalizada.

Explicó que se está siguiendo esta pista, que no es definitiva a cien por cien, tras el análisis de vídeos tomados con teléfonos de personas que se encontraban en el local siniestrado, así como por los testimonios de supervivientes y las audiciones a los dos responsables del establecimiento.

Ambos explicaron la configuración interior del local, los trabajos que se habían realizado en éste y su capacidad, que no fue precisada por la fiscal.

No obstante, indicó que será muy difícil establecer el número exacto de personas que se encontraban allí cuando ocurrió el incendio, ya que un bar es un lugar del que la gente entra y sale de forma continúa.

Asimismo, señaló que los gerentes del bar han declarado en calidad de testigos y que dependerá de lo que salga a relucir en las investigadores si mantienen esta condición procesal o se les abre una investigación penal.

El material del techo del bar era espuma acústica, altamente inflamable y razón por la que las llamas se propagaron tan rápidamente, y se indagará si esto era conforme a los reglamentos vigentes.

Sobre los heridos, el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frederic Gisler, dijo que son 119 y no 115 como se había indicado anteriormente.

Los cuatro adicionales han sido personas que se han presentado de forma espontánea en hospitales tras haberse dado cuenta de que las heridas que habían sufrido durante el incendio y que pensaron que eran leves, en realidad son más serias de lo que parecían.

El incendio se desató la pasada Nochevieja en un bar de la localidad alpina de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban el Año Nuevo, y las autoridades helvéticas han confirmado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad.

