¿Qué es San Pedro Sula Solidaria? La propuesta de Junior Burbara para cambiar la historia en los barrios y colonias

San Pedro Sula, Honduras.

¿Realizar obras en cada barrio y colonia de San Pedro Sula? La respuesta pareciera ser: imposible. Sin embargo, la propuesta San Pedro Sula Solidaria, de Junior Burbara, candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, demuestra que sí se puede. "San Pedro Sula Solidaria generará desarrollo humano, social y económico real en cada barrio y colonia. Y el proceso es simple: los patronatos y las iglesias tendrán las puertas abiertas en la alcaldía mediante los consejos municipales, en los cuales se definirán las obras que son necesarias en cada barrio y colonia", explicó Burbara. Una vez acordadas las obras prioritarias, “la alcaldía aportará los materiales, asistencia y supervisión, mientras que los patronatos, iglesias y vecinos se vinculan en la ejecución”.

Burbara explicó que de esa manera “se acelerarán las soluciones, se reinvierten los impuestos, se eliminan los intermediarios y la corrupción y se garantiza el desarrollo de las obras por medio del trabajo conjunto entre la alcaldía y la comunidad”.

El eje social del plan municipal de Burbara también contempla para mejorar el acceso a la salud, la educación, los servicios acciones públicas, la cultura, el deporte y el medio ambiente.

"Con el apoyo de Papi a la Orden vamos a construir un centro de atención y recreación municipal en el predio donde funcionaba el presidio. Este es un proyecto de desarrollo para borrar el rastro del pasado, permitiendo generar espacios de capacitación en artes y tecnología, promover los productos de los emprendedores y abrir espacios deportivos que ayuden a prevenir la delincuencia".

Salud para todos

Burbara recordó que el último gobierno nacionalista implementó los macrodistritos de salud, un modelo exitoso de atención gratuita y personalizada, “pero la expansión del proyecto que estaba prevista en el plan de desarrollo no se continuó en la actual alcaldía”. El prometió retomar el proyecto y construir cuatro nuevos macrodistritos en Chamelecón, Satélite, Aldea El Carmen y Fesitranh, con horarios extendidos de 7:00 am a 7:00 pm. “Hoy los macrodistritos cierran a las 4:00 de la tarde, pero eso no responde a la necesidad de los sampedranos y por eso vamos a aplicarlo”. El plan también contempla el fortalecimiento de los 14 centros de salud municipales con más médicos y recursos, aprovechando la descentralización propuesta por Tito Asfura.

Educación y apoyo a iglesias

Burbara explicó que por medio de un programa piloto ya ha realizado mejoras en 34 escuelas municipales con apoyo del sector privado y anunció que continuará el proyecto como alcalde, iniciando con un diagnóstico integral del estado físico y operativo de todas las instituciones educativas. "Hay escuelas donde aún hay asbesto, un material cancerígeno, ya que son escuelas muy antiguas que no han tenido el mantenimiento necesario. Vamos a hacer el diagnóstico ya empezar a trabajar en las mejoras", aseguró. Además, trabajará junto a iglesias y ONG para fortalecer los programas educativos y de protección infantil para atender a los niños en las calles y en riesgo social. “Hay iglesias y ong´s con programas serios de apoyo a los jóvenes y la alcaldía debe estar involucrada apoyando ya que de esa manera evitamos que los niños permanezcan en las calles”, manifestó.

Servicios modernos y eficientes

El advirtió que las inundaciones cada año a más de 120 mil sampedranos y que el sistema de alcantarillado pluvial de la ciudad está obsoleto. Por ello prometió iniciar el desarrollo de un nuevo sistema de drenaje en zonas críticas como la 13 calle y la 27 calle del sector Calpules. "Es un proyecto muy costoso, pero alguien debe iniciarlo. San Pedro Sula no puede seguir sin soluciones en este tema tan crítico", destacó. Burbara también planteó una solución definitiva para el tratamiento de aguas residuales, con miras a la nueva concesión de 2030. "San Pedro Sula no puede seguir vertiendo sus aguas negras en los ríos. Vamos a sentar las bases para implementar una solución técnica, moderna y sostenible", sostuvo.

Hacia los 500 años de San Pedro Sula