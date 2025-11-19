Directora de Foprideh habla sobre la importancia del voto joven en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El voto joven es de los más disputados por los candidatos a elección popular y para los próximos comicios no será la excepción debido a que 800,000 muchachos podrán ejercer el sufragio. En ese sentido, la directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, mencionó que "la juventud está despertando en la sociedad, está siendo mucho más participativa que en procesos anteriores, también en la vida social y política del país". "Realmente creo que la juventud puede tomar decisiones del futuro de nuestra sociedad", destacó en la entrevista en Hablemos de Política. Elvir consideró la importancia del voto razonado para tener a mejores diputados en el Congreso Nacional debido a que el voto en plancha solo beneficia a los partidos políticos para poder mantener cuotas de poder más altas. Estas fueron algunas de las preguntas a las que le dio respuesta la abogada también analista en materia político-electoral:

¿Quién cree usted que es el ganador y perdedor al mantenerse la incertidumbre previo a un proceso electoral?

El gran perdedor es la ciudadanía precisamente porque en el marco de esa incertidumbre tomar decisiones a largo plazo no es una perspectiva que tienen en este momento, poder generar confianza inclusive en invertir los pocos recursos que se tienen, sino que más bien guardarlo por cualquier desastre. En la economía hondureña también genera unos indicadores más pasivos en estos procesos, el sector privado no se beneficia de este tema y, por supuesto, el sector social tampoco porque no se generan las oportunidades que realmente esperamos. Y el gran ganador, al final, son aquellas personas que generan esos procesos de incertidumbre, sobre todo aquel partido político o aquellos candidatos que realmente no ven una perspectiva a ganar en elecciones. ¿De qué dependerá una participación masiva de electores sin la sombra de la abstención?

Depende mucho de la cultura que tenemos, pero creo que el cansancio de las promesas vacías, de esta incertidumbre, peleas constantes entre esas élites políticas partidarias está generando que la ciudadanía se encuentre decidida a salir a votar. ¿Qué efecto e implicaciones tendrá que los hondureños acudan a las urnas bajo un estado de excepción?

El limitar nuestros derechos para poder ejercer el voto es preocupante precisamente porque es el Estado quien debe garantizar estos derechos fundamentales, lo están haciendo muy superficialmente. Sin embargo, esto puede ser usado para amedrentar a la ciudadanía y que no salga a votar de forma masiva en el próximo proceso electoral; no es excusa el hecho del tema de seguridad ciudadana o de seguridad nacional poder justificar para disminuir nuestros propios derechos.

¿Cómo puede perjudicar la declaratoria anticipada de uno o más ganadores de los comicios del 30 de noviembre en el nivel presidencial particularmente?

Primero, el que haga la declaratoria podría considerárselo un delito penal, incluso un tema hasta de traición a la patria porque está generando caos en medio de un proceso electoral que debe de ser pacífico y que debe de respetarse la voluntad de la ciudadanía.