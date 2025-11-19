Foprideh insta a un voto razonado para evitar un Congreso conflictivo e improductivo

Tegucigalpa, Honduras.

Los partidos políticos le apuestan al voto en plancha en cada proceso electoral, sin embargo, la población habilitada para ejercer el sufragio debe de aspirar a un voto razonado el 30 de noviembre próximo.

En Hablemos de Política, la directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, manifestó que "con el voto razonado ganaríamos todos como sociedad porque esa sería la forma de tener a los mejores diputados en el Congreso Nacional".

"Con el voto en plancha al final quien gana es un partido político para poder mantener entonces una cuota de poder más alta dentro de estas estructuras", sostuvo.

Elvir aseguró que para evitar que se repita un Congreso Nacional improductivo, conflictivo y con un accionar reñido con la ley se requiere que los electores se informen para conocer los antecedentes personales al igual que profesionales de los candidatos.

Las promesas vacías, incertidumbre como también las peleas constantes entre las élites políticas han generado un cansancio entre la ciudadanía que está dispuesta a salir a votar de forma masiva el último domingo de noviembre, indicó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La abogada enfatizó que "no importa por la persona que usted vaya a escoger, el partido político que le convenza, lo importante es que ejerza su derecho y su deber en este proceso electoral".

Otros temas de la realidad nacional también fueron abordados por Elvir en el espacio transmitido este miércoles a partir de las 6:00 PM por las redes sociales de LA PRENSA, EL HERALDO y la señal de GO TV.