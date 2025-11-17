Los 9 pilares de Junior Burbara para generar empleo y mejorar la seguridad en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Junior Burbara, candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, anunció durante el lanzamiento de su plan maestro de desarrollo municipal, las nueve acciones inmediatas para generar empleo y mejorar la seguridad, temas que considera urgentes para recuperar el desarrollo de la capital industrial.

Burbara afirmó que la primera medida en seguridad será reactivar el Consejo Municipal de Seguridad, instancia inactiva en la actual alcaldía, lo que ha permitido un repunte en la delincuencia. "Vamos a activar el consejo municipal de seguridad para coordinar esfuerzos con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía de Tránsito, Bomberos, Copeco y demás instituciones involucradas en la protección ciudadana para realizar patrullajes preventivos constantes y dar respuestas rápidas a las emergencias. El delito se combate con prevención y presencia en las calles", aseguró.

​​​​​Como segunda medida, Burbara anunció un plan integral de iluminación enfocado en frenar el robo de lámparas públicas y reforzar la seguridad en los barrios. "Con la descentralización que será el primer proyecto de Papi a la Orden, los alcaldes vamos a manejar instituciones como la Enee para dar las soluciones que actualmente no se dan a la ciudad. Una lámpara encendida más es un delito menos en la ciudad", enfatizó Burbara. El candidato agregó que el Centro de Movilidad Urbana, además de mejorar el tráfico, servirá como herramienta de vigilancia tecnológica para apoyo en prevención y reacción inmediata y respuesta ante emergencias. "Debemos retomar el CMU y sacarle el mayor provecho ya que actualmente es una inversión desperdiciada que, además del mejoramiento de la movilidad, nos ayudará con el tema de seguridad". La cuarta acción en este eje incluye el fortalecimiento de la Policía Municipal, con mayor presencia en intersecciones, mercados y espacios públicos. "La Policía Municipal debe estar al servicio de los sampedranos y no en los horarios que actualmente se manejan y que no cubren las necesidades que existen".

Generación de empleo: recuperar las oportunidades

Burbara resaltó que para frenar la delincuencia es primordial generar fuentes de empleo. Actualmente, más de 200.000 sampedranos se encuentran sin trabajo, “uno de los mayores retos de San Pedro Sula, ya que sin fuentes de empleo, la delincuencia tiene un campo fértil”, destacó el candidato.

Recordó que un estudio financiado por el Banco Mundial determina que la ciudad tiene alto potencial para convertirse en destino de convenciones y turismo de negocios, gracias a su conectividad, infraestructura hotelera y cercanía a atractivos turísticos de clase mundial como Copán, Tela y las Islas de la Bahía. "Vamos a seguir ese estudio que también se tiró a la basura por la actual alcaldía y lo haremos para recuperar esa visión y aprovechar el potencial que existe en la ciudad. Como sexta medida, vamos a reactivar el Hotel Escuela para capacitar jóvenes en hotelería, gastronomía y logística, generando millas de empleos directos e indirectos", asegura.