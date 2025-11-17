Los 9 pilares de Junior Burbara para generar empleo y mejorar la seguridad en San Pedro Sula

Junior Burbara dio a conocer su plan maestro municipal, una propuesta con nueve acciones inmediatas para impulsar el empleo y reforzar la seguridad en la ciudad

    Junior Burbara expone las acciones inmediatas de su plan maestro para recuperar el desarrollo de San Pedro Sula.

  • 17 de noviembre de 2025 a las 16:30 -
San Pedro Sula, Honduras.

Junior Burbara, candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, anunció durante el lanzamiento de su plan maestro de desarrollo municipal, las nueve acciones inmediatas para generar empleo y mejorar la seguridad, temas que considera urgentes para recuperar el desarrollo de la capital industrial.

Burbara afirmó que la primera medida en seguridad será reactivar el Consejo Municipal de Seguridad, instancia inactiva en la actual alcaldía, lo que ha permitido un repunte en la delincuencia.

"Vamos a activar el consejo municipal de seguridad para coordinar esfuerzos con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía de Tránsito, Bomberos, Copeco y demás instituciones involucradas en la protección ciudadana para realizar patrullajes preventivos constantes y dar respuestas rápidas a las emergencias. El delito se combate con prevención y presencia en las calles", aseguró.

(El plan maestro aborda iniciativas para ordenar el comercio, fortalecer la movilidad urbana y revitalizar los espacios públicos.)

​​​​​Como segunda medida, Burbara anunció un plan integral de iluminación enfocado en frenar el robo de lámparas públicas y reforzar la seguridad en los barrios. "Con la descentralización que será el primer proyecto de Papi a la Orden, los alcaldes vamos a manejar instituciones como la Enee para dar las soluciones que actualmente no se dan a la ciudad. Una lámpara encendida más es un delito menos en la ciudad", enfatizó Burbara.

El candidato agregó que el Centro de Movilidad Urbana, además de mejorar el tráfico, servirá como herramienta de vigilancia tecnológica para apoyo en prevención y reacción inmediata y respuesta ante emergencias. “Debemos retomar el CMU y sacarle el mayor provecho ya que actualmente es una inversión desperdiciada que, además del mejoramiento de la movilidad, nos ayudará con el tema de seguridad”.

La cuarta acción en este eje incluye el fortalecimiento de la Policía Municipal, con mayor presencia en intersecciones, mercados y espacios públicos. “La Policía Municipal debe estar al servicio de los sampedranos y no en los horarios que actualmente se manejan y que no cubren las necesidades que existen”.

Generación de empleo: recuperar las oportunidades

Burbara resaltó que para frenar la delincuencia es primordial generar fuentes de empleo. Actualmente, más de 200.000 sampedranos se encuentran sin trabajo, “uno de los mayores retos de San Pedro Sula, ya que sin fuentes de empleo, la delincuencia tiene un campo fértil”, destacó el candidato.

(La propuesta municipal incluye proyectos de formación técnica y apoyo a emprendedores para impulsar nuevas oportunidades laborales.)

Recordó que un estudio financiado por el Banco Mundial determina que la ciudad tiene alto potencial para convertirse en destino de convenciones y turismo de negocios, gracias a su conectividad, infraestructura hotelera y cercanía a atractivos turísticos de clase mundial como Copán, Tela y las Islas de la Bahía.

"Vamos a seguir ese estudio que también se tiró a la basura por la actual alcaldía y lo haremos para recuperar esa visión y aprovechar el potencial que existe en la ciudad. Como sexta medida, vamos a reactivar el Hotel Escuela para capacitar jóvenes en hotelería, gastronomía y logística, generando millas de empleos directos e indirectos", asegura.

(Burbara destaca la importancia de generar empleo como eje central para reducir la delincuencia y mejorar la calidad de vida.)

Asimismo, como séptima medida, impulsará nuevas escuelas técnicas municipales orientadas a satisfacer la demanda laboral real de las empresas. “Para generar empleos en áreas que no estén ligadas al turismo sino, a la industria”.

Burbara anunció que fortalecerá el Programa de Apoyo a la Microempresa y la Artesanía, con fondos semilla, capacitación contable, ferias y exposiciones.

Con el objetivo de organizar el centro de la ciudad, el plan también contempla la construcción de mercados zonales en Cofradía, Chamelecón, Satélite y Fesitranh, así como la reactivación del mercado de la terminal de autobuses, para ordenar el comercio y rescatar el centro histórico.

“No podemos simplemente sacar a los vendedores del centro. Vamos a trabajar con ellos para darles condiciones adecuadas que necesitan”.

Burbara finalizó resaltando que San Pedro Sula “tiene el talento, el potencial y la capacidad para crecer”, pero requiere un gobierno municipal con visión y gestión para que esa prosperidad sea una realidad para todos.

“Los últimos cuatro años no han sido lo que San Pedro Sula merece. Nos han llevado por un camino sin rumbo y con escándalos que generan desconfianza. Yo tengo un plan claro, con metas reales, para que en 2036, cuando la ciudad cumpla 500 años, podamos celebrar una San Pedro Sula moderna, segura y próspera”, concluyó.

