Diputado Jhosy Toscano: “El estado de excepción es un atentado contra las elecciones”

El decreto, en vigor desde el miércoles 12 de noviembre y con duración hasta el 26 de diciembre, señala que su aprobación responde a que “la magnitud de la violencia ejercida por el crimen organizado y la capacidad operativa de las estructuras delictivas han hecho necesario que el Estado ejerza toda su autoridad y fuerza coercitiva para salvaguardar la vida de la población hondureña”.

El diputado liberal Jhosy Toscano afirmó este lunes que la aprobación del reciente estado de excepción constituye “un atentado contra las elecciones” y advirtió que la medida pretende limitar la libre circulación de la población el próximo 30 de noviembre , en plena antesala del proceso electoral.

Ante ello, el diputado Toscano aseguró: “Libertad y Refundación con un estado de excepción pretende impedir la libre circulación el 30 de noviembre, violentando las garantías constitucionales. Los diputados responsables, conscientes, vamos a derogar este estado de excepción”.

Añadió que esta decisión “solo demuestra que el Partido Libre reconoce que ha perdido las elecciones y están atrincherados en el poder esperando el castigo del pueblo hondureño”.

Toscano señaló que el estado de excepción sí representa un riesgo para la oposición en el contexto electoral y afirmó que la defensa del país debe hacerse “de frente” y sin temor.

El congresista indicó además que, para la oposición, garantizar la participación ciudadana es una prioridad. Considera que existe la intención de obstaculizar el proceso electoral y desalentar el voto, por lo que aseguró que trabajarán para que la población ejerza su sufragio y para que se respeten sus garantías constitucionales.

Además, Toscano también cuestionó la relación del oficialismo con el Gobierno de Venezuela, al considerar que dichas alianzas representan un riesgo para Honduras.