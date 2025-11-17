Diputados de oposición exigen a Luis Redondo convocar a sesión extraordinaria para este martes

San Pedro Sula, Honduras.

Un grupo de diputados de las bancadas de oposición remitió este lunes 17 de noviembre una solicitud formal al presidente del Congreso Nacional , Luis Redondo, para que convoque de manera urgente a una sesión extraordinaria programada para el martes 18 de noviembre de 2025.

En la misiva los firmantes recuerdan que “la junta directiva está obligada por medio de su presidente a convocar a sesiones ordinarias regularmente y sesiones extraordinarias cuando el caso amerite”.

Los legisladores subrayan que el hemiciclo permanece en “parálisis legislativa” desde el 27 de agosto de 2025, periodo durante el cual más de 110 diputados, entre propietarios y suplentes, no han sido convocados a sesiones plenarias.

En su carta citan además el dictamen CNM 0205-CP/CN del 28 de octubre de 2025, que, según su lectura, impide la instalación legal de la comisión permanente especialmente los días martes, miércoles y jueves por encontrarse aún el Congreso en periodo ordinario.

La correspondencia exige a la junta directiva “cumplir con la ley” y proceder a la convocatoria para sesión ordinaria el martes 18 de noviembre.