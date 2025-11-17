CNE inicia recepción de papeletas electorales previo al despacho nacional

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este lunes la recepción de las primeras papeletas electorales en el Centro Logístico Electoral, marcando una de las fases más primordiales del cronograma previo a las elecciones del 30 de noviembre. Las primeras cargas corresponden a los departamentos de Ocotepeque, Atlántida y Colón, y forman parte del material que será utilizado por las Juntas Receptoras de Votos en todo el país.

Con la llegada del material electoral, el CNE comenzó el proceso de clasificación, organización y acondicionamiento logístico que garantiza su resguardo y posterior distribución hacia los 18 departamentos.

De acuerdo con el calendario electoral, este avance representa un paso relevante, ya que activa la fase final de preparación del material que será enviado a cada municipio. "Hoy iniciamos recepción en el Centro Logístico Electoral de las primeras papeletas electorales para los departamentos de Ocotepeque, Atlántida y Colón. Este es un paso clave dentro del cronograma, garantizando el resguardo, control, maquila y distribución segura del material que será utilizado en las próximas elecciones", confirmó la consejera Cossette López en su cuenta de X. Según lo previsto, el despacho oficial hacia los municipios del país iniciará el jueves 20 de noviembre, fecha en la que comenzará la movilización de maletas, urnas, papeletas y kits electorales.