CNE inicia recepción de papeletas electorales previo al despacho nacional

El CNE recibió las primeras papeletas electorales para Ocotepeque, Atlántida y Colón. Además, activó la fase final de preparación logística rumbo a los comicios generales

    El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibe material para Ocotepeque, Atlántida y Colón.

     Foto: LA PRENSA
  • 17 de noviembre de 2025 a las 14:09 -
  • Lesly Chambasis
Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este lunes la recepción de las primeras papeletas electorales en el Centro Logístico Electoral, marcando una de las fases más primordiales del cronograma previo a las elecciones del 30 de noviembre.

Las primeras cargas corresponden a los departamentos de Ocotepeque, Atlántida y Colón, y forman parte del material que será utilizado por las Juntas Receptoras de Votos en todo el país.

CNE adjudica transporte electoral para comicios 2025

Con la llegada del material electoral, el CNE comenzó el proceso de clasificación, organización y acondicionamiento logístico que garantiza su resguardo y posterior distribución hacia los 18 departamentos.

De acuerdo con el calendario electoral, este avance representa un paso relevante, ya que activa la fase final de preparación del material que será enviado a cada municipio.

"Hoy iniciamos recepción en el Centro Logístico Electoral de las primeras papeletas electorales para los departamentos de Ocotepeque, Atlántida y Colón. Este es un paso clave dentro del cronograma, garantizando el resguardo, control, maquila y distribución segura del material que será utilizado en las próximas elecciones", confirmó la consejera Cossette López en su cuenta de X.

Según lo previsto, el despacho oficial hacia los municipios del país iniciará el jueves 20 de noviembre, fecha en la que comenzará la movilización de maletas, urnas, papeletas y kits electorales.

La llegada del material marca un avance clave en la preparación de los comicios, a solo días del despacho programado para el 20 de noviembre

 (Foto: LA PRENSA)

La recepción de las primeras cajas también permite al organismo verificar cantidades, revisar empaques y asegurar que cada lote cumpla con los estándares definidos para su traslado. Estas acciones buscan reducir riesgos y evitar contratiempos durante los días previos a los comicios, cuando el ritmo logístico se intensifica.

El CNE continúa trabajando en paralelo en otras etapas del proceso, mientras avanza de manera escalonada la llegada del resto de papeletas procedentes de la imprenta.

Con el inicio del despacho el 20 de noviembre, el organismo electoral entrará en su fase operativa más intensa, ya que deberá asegurar que cada Junta Receptora de Votos reciba a tiempo el material necesario para el desarrollo de la jornada electoral.

