¿Qué piensa Salvador Nasralla sobre la efectividad del estado de excepción?

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, reiteró este lunes su postura crítica sobre la continuidad del estado de excepción y aseguró que la medida “no ha funcionado” durante los años de la actual administración. El decreto de estado de excepción, en vigor desde el miércoles 12 de noviembre y con duración hasta el 26 de diciembre, señala que su aprobación responde a que “la magnitud de la violencia ejercida por el crimen organizado y la capacidad operativa de las estructuras delictivas han hecho necesario que el Estado ejerza toda su autoridad y fuerza coercitiva para salvaguardar la vida de la población hondureña”.

En un reciente video difundido en sus redes sociales, Nasralla afirmó que durante años la población ha escuchado "las mismas excusas", mientras persiste un clima de temor. Cuestionó que la estrategia aplicada se haya basado en "militarizar sin inteligencia", operar "sin estrategia" e improvisar "sin resultados verificables". El aspirante sostuvo que el problema no radica en la herramienta legal en sí, sino en su administración. Señaló que su propuesta incorpora el Sistema Integral de Defensa y Seguridad, que incluye combate a la corrupción y una reingeniería policial y penitenciaria. Asimismo, Nasralla indicó que actualmente el estado de excepción no se traduce en seguridad efectiva y aseguró que la extorsión continúa activa, las pandillas mantienen su presencia, las cárceles atraviesan una crisis y que "el ciudadano común sigue encerrado con los delincuentes sueltos".

El candidato enfatizó que en su proyecto no habrá “treguas con el crimen organizado”, ni pactos o arreglos “bajo la mesa”, y que los hondureños merecen seguridad y no “shows mediáticos”.

Honduras no puede seguir viviendo con miedo ni dependiendo de un estado de excepción que dejó de ser excepcional y nunca tuvo una estrategia real.



Es momento de cambiar el rumbo. La seguridad debe construirse con planificación, inteligencia y firmeza, no con improvisaciones.... pic.twitter.com/4YiCWpOSWs — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) November 17, 2025