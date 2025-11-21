Maletas electorales salen este sábado hacia Lempira, Intibucá y Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras

En su segundo día de despacho, el Consejo Nacional Electoral (CNE) envió este viernes el material electoral hacia los departamentos de Yoro y Copán, conforme al cronograma establecido. En total, para ambos departamentos se despacharon 2,164 maletas electorales, 38 de contingencia, 938 kits tecnológicos y 38 kits de respaldo.

Este sábado, el CNE enviará desde las bodegas del Centro Logístico Electoral (CLE) el material destinado a los departamentos de Lempira e Intibucá, además de las 15 maletas que se distribuirán en las 12 ciudades de Estados Unidos donde se votará. A Lempira se enviarán 796 maletas electorales y 437 kits tecnológicos, mientras que en Intibucá se despacharán 571 maletas y 266 equipos. El domingo, desde el CLE, se realizará el despacho correspondiente al departamento de Cortés y todos sus municipios, donde se enviarán 3,332 maletas electorales, 28 de contingencia, así como 1,036 kits tecnológicos y 28 de respaldo.

Dispositivos GPS.

Ante la ausencia de los dispositivos del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el primer envío de maletas hacia Colón, Ocotepeque y Atlántida se realizó sin ese mecanismo de rastreo. El material enviado a Yoro, Copán, Lempira e Intibucá también salió sin la instalación de los GPS, debido a que los 6,000 dispositivos destinados para las maletas electorales aún no han ingresado al país. Según información interna del CNE, los equipos permanecen varados en Miami, Estados Unidos. Por ahora, solo las unidades de transporte cuentan con GPS, las cuales son monitoreadas en tiempo real desde un centro de seguimiento. El sistema permite verificar ubicación, velocidad, estatus del motor y ruta asignada, con actualizaciones cada 10 segundos para detectar cualquier irregularidad.