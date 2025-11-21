Las maletas electorales llegan a La Ceiba

LA CEIBA

Las 939 maletas electorales más 12 de contingencia llegaron a la 2:30 de la madrugada de este viernes al municipio de La Ceiba, de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

Este día, desde horas muy tempranas comenzaron a ser descargadas con la presencia de los representantes del Consejo Departamental Electoral conformado por miembros de los partidos en contienda. Las maletas están siendo guardadas en el polideportivo del instituto Manuel Bonilla, que sirve de centro de acopio.

El miércoles 26 de noviembre comenzarán a ser distribuidas maletas a las 939 juntas receptoras de votos a los ocho municipios del departamento de Atlántida, comenzando por el más lejano.

"Las maletas llegaron sin ningún problema y ya se comenzaron a descargar", dijo Marco Rodríguez, comandante de la Fuerza Aérea de La Ceiba.

Para La Ceiba, el municipio con más carga electoral, a unos 117 votantes corresponden unas 283 maletas, que serán llevadas a los 58 centros de votación.