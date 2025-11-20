  1. Inicio
Iglesia Católica realiza jornada de oración por las elecciones generales

Como preparación para el proceso electoral del 30 de noviembre, la Iglesia Católica inició una jornada de oración para pedir por unas elecciones transparentes y por el respeto a la voluntad popular

Interior de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

La Iglesia Católica informó a través de un comunicado que inició una jornada de 12 horas de oración por Honduras, este jueves a las 8:00 de la mañana, como preparación para el proceso electoral del 30 de noviembre.

"Con profunda confianza en la bondad divina y el poder de la oración, convocamos a los fieles católicos a unirnos en un tiempo de adoración a Jesús Sacramentado pidiendo por Honduras", se lee en el comunicado.

Ante la tensión surgida en los últimos días tras la preparación para las elecciones generales, los líderes religiosos llamaron a orar por comicios transparentes y por el respeto a la voluntad popular.

La Iglesia Católica convocó a la población a unirse este 20 y 27 de noviembre en Adoración al Santísimo para pedir por la paz, la unidad y el futuro del país.

La parroquia El Calvario de Comayagüela abrirá sus puertas de 8:00 am a 7:00 pm para que los feligreses puedan llegar y sumarse a esta iniciativa de fe.

Comunicado emitido por la Arquidiócesis de Tegucigalpa.

 (Cortesía: redes sociales)

Finalmente, expresaron que anhelan que "la jornada electoral sea una verdadera fiesta patriótica en la que cada hondureño pueda expresar su voluntad con responsabilidad, esperanza y alegría".

