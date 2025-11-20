Iglesia Católica realiza jornada de oración por las elecciones generales

La Iglesia Católica informó a través de un comunicado que inició una jornada de 12 horas de oración por Honduras, este jueves a las 8:00 de la mañana, como preparación para el proceso electoral del 30 de noviembre.
"Con profunda confianza en la bondad divina y el poder de la oración, convocamos a los fieles católicos a unirnos en un tiempo de adoración a Jesús Sacramentado pidiendo por Honduras", se lee en el comunicado.
Ante la tensión surgida en los últimos días tras la preparación para las elecciones generales, los líderes religiosos llamaron a orar por comicios transparentes y por el respeto a la voluntad popular.
La Iglesia Católica convocó a la población a unirse este 20 y 27 de noviembre en Adoración al Santísimo para pedir por la paz, la unidad y el futuro del país.
La parroquia El Calvario de Comayagüela abrirá sus puertas de 8:00 am a 7:00 pm para que los feligreses puedan llegar y sumarse a esta iniciativa de fe.
Finalmente, expresaron que anhelan que "la jornada electoral sea una verdadera fiesta patriótica en la que cada hondureño pueda expresar su voluntad con responsabilidad, esperanza y alegría".