Iglesia Católica realiza jornada de oración por las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.

La Iglesia Católica informó a través de un comunicado que inició una jornada de 12 horas de oración por Honduras, este jueves a las 8:00 de la mañana, como preparación para el proceso electoral del 30 de noviembre.

"Con profunda confianza en la bondad divina y el poder de la oración, convocamos a los fieles católicos a unirnos en un tiempo de adoración a Jesús Sacramentado pidiendo por Honduras", se lee en el comunicado.