Rixi Moncada presenta a la CCIC su propuesta de “democratizar la economía” en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

La “democratización” de la economía, propuesta central de la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, fue reafirmada durante una reunión con directivos de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en San Pedro Sula, zona norte de Honduras. Una reunión extensa y a puerta cerrada se llevó a cabo entre directivos de la CCIC y la candidata presidencial Rixi Moncada, en la que se despejaron dudas sobre su propuesta para “la transformación del país”. Moncada fue la primera entre los candidatos presidenciales en conversar con los empresarios de la zona norte, en una jornada que incluye a los demás aspirantes con el fin de impulsar un proceso de elecciones democráticas.

Karim Qubain, presidente de la CCIC, declaró a los medios que durante la reunión, que se extendió por más de tres horas, sostuvieron una conversación amplia sobre diversos temas, en la que dieron a conocer sus inquietudes y recomendaciones respecto al plan de gobierno de la aspirante. "Yo creo que algunos temas pudieron ser malinterpretados o malentendidos; aclarar a ella y a nosotros la importancia de nuestro gremio empresarial, de la empresa, para el bienestar y el desarrollo económico y social del país. Honduras no puede funcionar y no puede aplaudir con una sola mano. Tenemos que estar todos para poder aplaudir con un sonido muy alto para que Honduras desarrolle progreso para el bienestar de toda la población", expresó Qubain.

Empresarios despejaron dudas

El presidente de la organización empresarial agregó que Moncada respondió las inquietudes de los miembros de la junta directiva y aseguró que comparten varias ideas y principios, entre ellos la protección a los más necesitados y el impulso al desarrollo del motor económico del país, eliminando la burocracia en la administración pública para generar oportunidades a los emprendedores. “La empresa privada es el sector más importante del país en desarrollar fuentes de empleo, apoyar e incrementar la economía nacional”. Qubain sostuvo que para la CCIC es fundamental que el 30 de noviembre haya elecciones transparentes y limpias, que se conviertan en una fiesta cívica en la que los hondureños hagan valer su derecho a votar.

“La democratización de la economía”

La aspirante Rixi Moncada manifestó que su propuesta central es la “democratización de la economía para que el pueblo hondureño pueda tener un entorno de desarrollo individual sin tener que estar en la central de riesgo”. “La eliminación de las centrales de riesgo es fundamental para el acceso al crédito de nuestra gente, aumentar la producción del país atendiendo al micro, pequeño y mediano productor. La Cámara de Comercio tiene experiencia en ese sentido con todos sus asociados”. Moncada indicó que busca “desprivatizar el dinero” y ponerlo al servicio de la producción nacional, además de impulsar un plan de justicia social con educación y salud gratuitas, así como una mayor inversión privada en megaobras. “Para la zona norte es fundamental el apoyo de la Cámara de Comercio para seguir adelante con los proyectos hidroeléctricos, de generación de energía y control de inundaciones que ya están en marcha. El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos son proyectos fundamentales que van a contribuir al desarrollo de la zona de Cortés”, apuntó. Parte de las propuestas de Moncada incluye reformas a las leyes del sistema financiero, eliminación de las centrales de riesgo, acceso a créditos con tasas de interés justas en la banca privada nacional, capitalización de la banca y servicios financieros del sector público, ley de justicia tributaria, desarrollo de la agroindustria, beca universal para educación superior y reforma curricular.

También contempla medicina preventiva (con la apertura de una plaza para cada médico que desee servir en cualquier punto del país, comenzando por los barrios y aldeas con mayor rezago), salud mental (atención gratuita en centros de salud, psicoterapia, medicamentos esenciales y entrega domiciliaria para casos crónicos o de movilidad limitada) e infraestructura hospitalaria (equipamiento total de la red hospitalaria, incluidos hospitales de especialidad, y remodelación integral del Hospital Escuela en Tegucigalpa).

Asimismo, propone seguridad social para el maestro jubilado, un programa social de vivienda y la reestructuración de la Policía Militar, entre otras medidas. Para conocer más sobre su plan de gobierno, se puede ingresar a www.democratizacioneconomia.com.

Moncada reacciona a la reunión en Washington sobre la democracia en peligro

Al consultarle sobre la audiencia titulada “La democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras”, desarrollada en Washington por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Moncada expresó: “La Constitución de la República no tiene ningún trámite de esos. Nuestra Constitución, de un país independiente y soberano, no contempla ningún trámite que tenga que hacer Honduras en Washington. Nosotros estamos aquí luchando, batallando y recorriendo el país para que haya elecciones limpias, justas y democráticas el domingo 30. Poco a poco hemos ido desarticulando la iniciativa, perversa, de cometer fraude en el proceso electoral y hemos avanzado en ello”. Moncada dijo que respetan al pueblo norteamericano y reconocen la institución fundamental que opera en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrada por siete comisionados, que condenó el golpe de Estado en Honduras. Aseguró que “hoy los autores del golpe de Estado, los representantes de la narco dictadura y los aliados del Partido Liberal y Nacionalista están en Washington, en el territorio donde fueron condenados por la Comisión Interamericana por golpistas”. Añadió: “Esperamos que recapaciten, que reflexionen, porque si ha habido en este país un riesgo para las elecciones, ese riesgo tiene que evaluarse en los 26 audios que son la gran noticia del crimen que ellos intentan cometer. Estados Unidos está abierto a visitar nuestro país como invitados a ver el proceso electoral. Hemos tenido una conducta sistemática de respeto a la democracia”.

Rixi Moncada pide respeto a la congresista María Elvira Salazar

Durante la audiencia, la congresista estadounidense y presidenta del subcomité, María Elvira Salazar, expresó: “Yo no les estoy diciendo por quién votar, solo que no elijan comunistas, porque el comunismo es fantástico en la teoría, terrible en la práctica”. Además, Salazar afirmó: “Este comité, respaldado por el Departamento de Estado y la administración de Donald Trump, le está enviando un mensaje claro a las Fuerzas Armadas: Honduras tiene que celebrar elecciones libres, justas y transparentes”. También agregó: “Luis Redondo sigue sesiones ordinarias a pesar de que más del 78% del Congreso Nacional está exigiendo regresar a sesiones regulares”.