Karim Qubain es reelecto director de la Federación Mundial de Cónsules

San Pedro Sula, Honduras

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y Cónsul General Honorario del Japón en Honduras, Karim Qubain, fue reelegido para un segundo mandato como miembro de la Junta Ejecutiva de la Federación Mundial de Cónsules (FICAC).

Las elecciones se celebraron el pasado 31 de octubre en Marrakech, Marruecos, durante la Asamblea General de la Federación Mundial de Cónsules, con la participación de más de 200 consulados de todo el mundo.

FICAC, eligió a Qubain como uno de los nueve directores que conformarán su Junta Directiva para el periodo 2025-2028, designándolo además como tesorero de la Federación.

“Es un honor representar a Honduras y contar con la confianza demás de 200 colegas que participaron en la Asamblea para seguir formando parte de la Junta Directiva como tesorero y encargado del comité de Latín América bajo el liderazgo del Honorable Nikolaos Margaropoulos presidente reelecto de la FICAC y colegas directores”, expresó Qubain tras su reelección.