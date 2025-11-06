Prohíben paso de transporte pesado por puente El Barón

San Pedro Sula, Honduras

A partir de hoy, el transporte pesado no podrá transitar por el puente conocido como “El Barón” ubicado en la salida vieja a La Lima. Temporalmente, se construirá un vado provisional, con el apoyo del sector empresarial, para poder trabajar en la reconstrucción del puente, donde también se colocarán controladores de altura. La medida se tomó por el riesgo que representa la infraestructura y que se viene denunciando por expertos en ingeniería desde el 2013. En los últimos días, se han observado hundimientos cuando pasan, sobre todo, rastra y camiones. El alcalde Roberto Contreras llegó al sitio y anunció que se colocarán controladores de altura o topes, para que no puedan pasar las rastras. “No es que la estructura esté cediendo, sino que hay que reparar la capa asfáltica”, indicó el alcalde.

La reconstrucción del puente en su totalidad está siendo incluida en el presupuesto de 2026, pero desde hoy se colocarán los controladores de altura mientras pasa el invierno y evitar una tragedia, agregó el alcalde.

Las autoridades recomendaron tomar vías alternas a los conductores de rastras y camiones, pues habrá supervisión a fin de respetar la medida que es por la seguridad de todos. El alcalde también anunció la construcción del vado provisional y los con el apoyo del sector empresarial. Los equipos municipales ya se encuentran en la zona realizando trabajos de despeje del área y levantamiento topográfico, como parte de las acciones inmediatas para habilitar una ruta segura mientras se interviene el puente. Detalló que van a reconstruir el puente y mientras empezarán a hacer un vado paralelo y a cancelar el paso de rastras o equipo pesado porque podría colapsar el puente. Explicó que la estructura tiene más de 50 años de antigüedad y que las losas han cedido por el constante paso de camiones pesados. “Vamos a construir un vado paralelo para que los vehículos puedan circular mientras se realizan las reparaciones”, indicó. Aclaró que el proyecto de construcción del vado se ejecutará con el apoyo de empresarios sampedranos, quienes donarán el concreto necesario. "Con las máquinas y el aporte de amigos, podemos resolver este problema en siete días. Hago un llamado a los empresarios. Ya hicimos tres vados con el apoyo de ellos y si nos continúan ayudando vamos a construir este vado. El objetivo es garantizar la seguridad vial y la conectividad en este importante sector de la ciudad, mientras se gestiona la reconstrucción del puente", aseguró.

Advertencia fue desde el 2013