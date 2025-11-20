Fuerzas Armadas presentan querella contra Cossette López por injurias y calumnias

Tegucigalpa, Honduras

En el escrito legal, la institución militar sostiene que el 19 de noviembre de 2025, López Osorio declaró ante medios de comunicación que las Fuerzas Armadas habían solicitado información a la empresa encargada de instalar los dispositivos GPS en el material electoral, señalando que este tipo de consultas “levanta cejas”.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) presentaron ante el Ministerio Público una solicitud preparatoria para interponer una querella a la consejera Cossette López Osorio por los delitos de injurias y calumnias con publicidad, en perjuicio de la institución militar y de sus representantes.

Según las Fuerzas Armadas, estas declaraciones, debido a la sensibilidad del proceso electoral, podrían poner en riesgo la seguridad del material electoral y del sistema de rastreo.

En el documento indican que las afirmaciones de López Osorio “lesionan la dignidad y menoscaban el prestigio y el honor de la institución”, generando presuntamente desestabilización y fomentando el odio y desprecio público hacia la institución militar y sus autoridades.

Las Fuerzas Armadas solicitan al Ministerio Público pedir que se tome declaración a la abogada y que entregue la documentación que respalde sus afirmaciones. En caso de no contar con pruebas, solicitan que se registren las diligencias correspondientes, con el fin de que la institución pueda interponer formalmente la querella ante los tribunales de justicia.

Finalmente, las Fuerzas Armadas piden al Ministerio Público: admitir el escrito y sus documentos, tomar declaración a López Osorio, requerir la entrega de pruebas que sustenten sus declaraciones, y garantizar que la investigación preparatoria sea entregada a la Auditoría Jurídico Militar, asegurando la autenticidad de los documentos para fines judiciales.