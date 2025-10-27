Fuerzas Armadas no pueden contar ni acceder a resultados electorales en Honduras

En los procesos electorales, la participación de las Fuerzas Armadas tiene carácter logístico y de apoyo operativo. Su papel consiste en garantizar la seguridad del material electoral antes, durante y después de las votaciones, así como en custodiar los traslados que ordene el CNE.Históricamente, esta colaboración ha sido supervisada directamente por el órgano electoral, sin otorgar acceso a datos o resultados. Cualquier cambio en ese esquema requeriría una revisión normativa y el consenso de las instituciones competentes.El exconsejero del CNE, <b>Kelvin Aguirre</b>, recordó que la autonomía del organismo electoral está protegida por la Constitución y que su fortalecimiento debe prevalecer en cualquier interpretación legal.<i>“Estas declaraciones del general Roosevelt son improcedentes, llaman la atención de nosotros los ciudadanos que, por primera vez, un jefe de las Fuerzas Armadas tenga un interés y se quiera exceder más de sus atribuciones, y por lo cual no se puede permitir”, puntualizó. </i>Añadió, en consonancia con lo expuesto por López, que el respeto a las competencias institucionales es fundamental para garantizar la confianza en el sistema electoral.“Es inaceptable que las Fuerzas Armadas intenten exceder sus funciones y busquen injerirse o vulnerar la autonomía del Consejo Nacional Electoral, la cual, reitero, debemos defender todos los ciudadanos y respaldar a las consejeras propietarias”, enfatizó.