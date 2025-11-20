Asambleístas del CNA niegan intento de destituir a Gabriela Castellanos

Tegucigalpa, Honduras

LA PRENSA conoció que el encuentro tenía como verdadero propósito buscar la destitución de Gabriela Castellanos, abogada y directora ejecutiva del CNA; sin embargo, los asambleístas no lograron concretar la medida.

Miembros de la Asamblea General del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se reunieron con el argumento de capacitarse y conocer mejor la ley del organismo, aunque la finalidad real habría sido otra.

Nelson Licona, nombrado el 13 de octubre como coordinador del Comité del CNA, negó cualquier intención de destituir a Castellanos luego de que trascendieran versiones en medios de comunicación y sectores de la sociedad civil.

“En ningún momento ha sido sometido a ninguna votación, eso nunca ha estado en agenda; solo en la mente de mentes malvadas estuvo eso. Los que venimos a construir, los que venimos a pretender ayudar en esta lucha y los que hemos sido nombrados con estas responsabilidades, lo hacemos con responsabilidad y alto sentido patriótico”, aseguró Nelson Licona.

Los 12 asambleístas, más dos miembros enviados por el gobierno, se reunieron durante dos horas en las instalaciones del CNA, en la capital. Todo apuntaba a que el encuentro pretendía tratar la eventual salida de Castellanos.

Respecto a esas versiones, Licona recalcó: “eso no fue realmente parte de la agenda y solo en cabezas calientes, y le aseguro que no son de mi lado, sino que de la gente que está acostumbrada a manipular las informaciones y llevarle agua a su propio molino, pero no nosotros”.

El coordinador del CNA precisó que los dos motivos de la sesión fueron: conocer en profundidad la ley y el reglamento del organismo, y revisar el informe de la dirección ejecutiva para conocer lo ejecutado hasta la fecha.

Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y representante de la sociedad civil en la Asamblea del CNA, generó suspicacia al manifestar que “tenemos CNA para rato, el CNA que continuará denunciando la corrupción e investigando”, comentario que dejó entrever que el funcionamiento del organismo pudo haber estado en riesgo.

“Es importante decir que el coordinador ha asumido una posición muy positiva, ha dado un voto de confianza a la directora Gabriela Castellanos y ahora estamos concentrados en trabajar en el proceso electoral, ir a elecciones, estar vigilando que no haya ninguna acción que vaya a entorpecer este proceso”, afirmó Hernández.

El director de la ASJ no descartó que después del 30 de noviembre pudieran registrarse cambios en el CNA, dado que existen representantes de instituciones que buscan ajustes. No obstante, añadió que “no hubo ningún voto, no hubo ninguna propuesta, al contrario, la propuesta que hubo es un voto de confianza para la abogada Castellanos”.