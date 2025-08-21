Gabriela Castellanos denuncia amenazas por su labor en el CNA

Tegucigalpa, Honduras.

El 20 de agosto, Castellanos explicó que las intimidaciones provienen de diferentes frentes.

Gabriela Castellanos , directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), reveló que enfrenta amenazas a muerte como consecuencia de su trabajo en la lucha contra la corrupción.

"Han sido distintas maneras de comunicación que han tenido las personas que están en contra de mi trabajo, pero sepan que lo tomamos con responsabilidad", declaró.

Asimismo, directora del CNA señaló que algunas de las presiones recibidas han sido ofrecimientos de cargos con el fin de apartarla de la institución.



"Me han ofrecido puestos para sacarme del CNA y no seguir en este trabajo", comentó. Sin embargo, aseguró que también se han registrado mensajes de carácter "mucho más violentas, más directas".

Aunque afirmó tener claro de dónde provienen esas acciones, evitó dar detalles por razones de seguridad.

Pese a este panorama, Castellanos aseguró que continuará al frente del CNA, a pesar de las críticas y los intentos de intimidación que ha enfrentado a lo largo de distintos gobiernos. "



Me han dicho desde hace 12 años que las investigaciones no son objetivas y que formo parte de partidos políticos o que realmente no tenemos el respaldo probatorio cuando nosotros denunciamos y bueno, ¿saben cómo respondemos? Trabajando", manifestó.

A Gabriela Castellanos la acusaron de tener afinidad con el Partido Nacional, no obstante, recordó que la mayoría de los expedientes presentados contradicen esas afirmaciones.



"Cien de las 173 líneas de investigación presentadas ante el Ministerio Público son contra exfuncionarios de esta institución política", concluyó.