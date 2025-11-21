  1. Inicio
Conmoción en La Ceiba: taxista muere tras caer con su vehículo a una quebrada

Testigos que presenciaron el hecho alertaron de inmediato a los miembros del cuerpo de bomberos.

Los bomberos realizaron una ardua labor para extraer el cadáver de las aguas.
LA CEIBA

Un taxista perdió la vida en un accidente vehicular ocurrido en La Ceiba, Atlántida. La víctima ha sido identificada como Héctor Ramos Cruz.

El percance ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la tarde de ayer, cuando Ramos Cruz, quien conducía su taxi con registro 0293, perdió el control y cayó aparatosamente a una quebrada.

Los bomberos llevan los restos de Ramos Cruz.

El suceso se registró sobre un puente ubicado en la Calle 8 de La Ceiba. Por razones que aún se están investigando, el taxi se precipitó a las aguas.

Testigos alertaron de inmediato a los miembros del cuerpo de bomberos, quienes, tras una ardua labor, sacaron el cadáver de las aguas.

Un equipo de la Dirección Policial de Investigación (DPI) ha iniciado una investigación para determinar las causas que provocaron que el vehículo se saliera de la vía y cayera a las aguas.

La comunidad de taxistas de La Ceiba ha expresado su pesar por la muerte de su compañero.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

