Conmoción en La Ceiba: taxista muere tras caer con su vehículo a una quebrada

Un taxista perdió la vida en un accidente vehicular ocurrido en La Ceiba, Atlántida. La víctima ha sido identificada como Héctor Ramos Cruz.
El percance ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la tarde de ayer, cuando Ramos Cruz, quien conducía su taxi con registro 0293, perdió el control y cayó aparatosamente a una quebrada.
El suceso se registró sobre un puente ubicado en la Calle 8 de La Ceiba. Por razones que aún se están investigando, el taxi se precipitó a las aguas.
Testigos alertaron de inmediato a los miembros del cuerpo de bomberos, quienes, tras una ardua labor, sacaron el cadáver de las aguas.
Un equipo de la Dirección Policial de Investigación (DPI) ha iniciado una investigación para determinar las causas que provocaron que el vehículo se saliera de la vía y cayera a las aguas.
La comunidad de taxistas de La Ceiba ha expresado su pesar por la muerte de su compañero.