Imagen Beauty Supply inaugura nueva sucursal en Mall Galerías

San Pedro Sula, Honduras.

Para mejorar la experiencia de compra, Imagen Beauty Supply inauguró una nueva tienda en Mall Galerías, en San Pedro Sula, donde los clientes encontrarán un ambiente elegante y acogedor, respaldado por personal altamente capacitado y un catálogo de marcas internacionales. Solo en esta tienda -la número 21 a nivel nacional- y como beneficio de apertura, ofrecerán a los clientes un descuento especial del 30% en todos los productos, y del 20% en kits de electrónicos y maquillaje, del 10 al 15 de diciembre de 2025.

“Nuestro objetivo principal es dar un servicio de calidad, brindar a nuestros clientes una amplia variedad de productos donde ellos puedan venir, consentirse y sentirse cómodos en un lugar elegante”, dijo Lesly Lagos, directora de Mercadeo. La ejecutiva agregó que “cada detalle de esta nueva tienda representa el esfuerzo de mucho trabajo, brindando lo mejor para nuestros clientes”.

Actualmente, cuentan con tiendas en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca y Danlí, El Paraíso, así como kioscos en los principales centros comerciales: Cascadas Mall y Mall Multiplaza, en Tegucigalpa; y City Mall, Mega Mall y Altara, en San Pedro Sula.

Servicios y productos para enaltecer la belleza de la mujer

Imagen Beauty Supply ofrece un concepto integrado de salón de belleza y supply, brindando servicios como keratina, nanoplastias, balayage, babylight, tratamientos capilares y servicios de uñas. Lagos indicó que cuentan con equipo de la más alta calidad para ofrecer los mejores servicios. “Tenemos lo mejor para nuestros clientes”, afirmó.

La empresa distribuye más de 200 marcas internacionales originales, incluyendo líneas provenientes de Turquía e Israel, destacando Redis, Wellness y Keragen. Además, ofrecen ventas al detalle y al por mayor para salones certificados, con personal capacitado que brinda asesoría personalizada según las necesidades del cliente.

Personal calificado

La empresa capacita a su personal para garantizar el mejor servicio y asesoría. Cuentan con un equipo integrado por acrilistas, especialistas en técnicas de color, cabello, manos y pies, entre otros. El horario de atención es de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. todos los días, con sistema de citas previas y atención por orden de llegada. Los interesados pueden agendar su cita al WhatsApp 9487-5552.