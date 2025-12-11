  1. Inicio
Imagen Beauty Supply inaugura nueva sucursal en Mall Galerías

En un espacio elegante y exclusivo, la nueva tienda de Imagen Beauty Supply en Mall Galerías ofrece una amplia selección de productos de belleza de alta calidad, brindando una experiencia de compra cómoda y agradable.

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 16:30 -
  • Brand Studio
La familia Briones Mitchell realizó el corte de la cinta de inauguración de la nueva tienda de Imagen Beauty Supply en Mall Galerías, San Pedro Sula.

 Fotos: Franklyn Muñoz
San Pedro Sula, Honduras.

Para mejorar la experiencia de compra, Imagen Beauty Supply inauguró una nueva tienda en Mall Galerías, en San Pedro Sula, donde los clientes encontrarán un ambiente elegante y acogedor, respaldado por personal altamente capacitado y un catálogo de marcas internacionales.

Solo en esta tienda -la número 21 a nivel nacional- y como beneficio de apertura, ofrecerán a los clientes un descuento especial del 30% en todos los productos, y del 20% en kits de electrónicos y maquillaje, del 10 al 15 de diciembre de 2025.

Liderada por la familia Briones Mitchell, Imagen Beauty Supply tiene un plan de expansión a nivel nacional para estar más cerca de sus clientes.

“Nuestro objetivo principal es dar un servicio de calidad, brindar a nuestros clientes una amplia variedad de productos donde ellos puedan venir, consentirse y sentirse cómodos en un lugar elegante”, dijo Lesly Lagos, directora de Mercadeo.

La ejecutiva agregó que “cada detalle de esta nueva tienda representa el esfuerzo de mucho trabajo, brindando lo mejor para nuestros clientes”.

Lesly Lagos, directora de Mercadeo de Imagen Beauty Supply.

Actualmente, cuentan con tiendas en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca y Danlí, El Paraíso, así como kioscos en los principales centros comerciales: Cascadas Mall y Mall Multiplaza, en Tegucigalpa; y City Mall, Mega Mall y Altara, en San Pedro Sula.

Personal altamente calificado atiende a los clientes que visitan Imagen Beauty Supply.

Servicios y productos para enaltecer la belleza de la mujer

Imagen Beauty Supply ofrece un concepto integrado de salón de belleza y supply, brindando servicios como keratina, nanoplastias, balayage, babylight, tratamientos capilares y servicios de uñas.

Lagos indicó que cuentan con equipo de la más alta calidad para ofrecer los mejores servicios. “Tenemos lo mejor para nuestros clientes”, afirmó.

Imagen Beauty Supply distribuye más de 200 marcas internacionales.

La empresa distribuye más de 200 marcas internacionales originales, incluyendo líneas provenientes de Turquía e Israel, destacando Redis, Wellness y Keragen.

Además, ofrecen ventas al detalle y al por mayor para salones certificados, con personal capacitado que brinda asesoría personalizada según las necesidades del cliente.

El equipo de profesionales de la belleza brinda asesoría personalizada según las necesidades del cliente.

Personal calificado

La empresa capacita a su personal para garantizar el mejor servicio y asesoría. Cuentan con un equipo integrado por acrilistas, especialistas en técnicas de color, cabello, manos y pies, entre otros.

El horario de atención es de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. todos los días, con sistema de citas previas y atención por orden de llegada. Los interesados pueden agendar su cita al WhatsApp 9487-5552.

Parte del staff de Imagen Beauty Supply en Mall Galerías.

Lagos invitó a los clientes a visitar la nueva tienda en Mall Galerías y a seguirlos en redes sociales como Imagen Beauty Supply, donde comparten información sobre descuentos, promociones y horarios por temporada.

