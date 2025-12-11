Eliseo Castro asegura que conteo de actas favorece a Juan Diego Zelaya

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Eliseo Castro, candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, reconoció este jueves que los resultados no le favorecieron en la contienda electoral por la comuna capitalina.

Explicó que el conteo privado de actas que manejan coincide con la tendencia publicada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual coloca a Juan Diego Zelaya con ventaja.

Castro señaló que, si el escrutinio continúa en la misma dirección, Juan Diego Zelaya se encaminaría a convertirse en el próximo alcalde de la capital.

En ese sentido, manifestó que corresponde aceptar el resultado y prepararse para trabajar con las nuevas autoridades municipales. “Independientemente de la elección hay que aceptarlo y los que logran llegar, asimilarlo con responsabilidad”, expresó.

Asimismo, reafirmó que la tendencia favorece a Juan Diego Zelaya y que “sin duda alguna será el próximo alcalde”, por lo que adelantó que desde una regiduría seguirá “sirviéndole a la gente” y apostando por un trabajo conjunto en beneficio del Distrito Central.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El dirigente liberal destacó que la prioridad es respetar la voluntad expresada en las urnas.

“El mensaje es mantener la tranquilidad, el escrutinio y las actas que hacen falta darán el vencedor”, apuntó, llamando a la calma mientras concluye el proceso electoral.