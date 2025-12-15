Grupo Ficohsa ha donado 100 millones de lempiras en 30 años

Grupo Ficohsa reafirma, una vez más, su compromiso con el desarrollo y bienestar de Honduras al entregar su donativo anual a la Teletón 2025, como parte de su campaña “Cuando le ponemos corazón, todos llegamos lejos”.
Con esta contribución, Ficohsa alcanza un hito histórico: más de 100 millones de lempiras donados a la Teletón a lo largo de más de tres décadas de apoyo continuo, consolidándose como uno de los principales aliados de esta noble causa.
Grupo Ficohsa realizó la entrega de un donativo por un monto de L2,130,600 a la Fundación Teletón, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento de los programas de rehabilitación y atención integral que benefician a miles de personas con discapacidad en el país.
Con esta acción, la institución ratifica su propósito de seguir apoyando iniciativas que generan un impacto positivo y sostenible en las comunidades.
Un futuro inclusivo
Germán Castañeda, vicepresidente de Comunicación Corporativa de Grupo Ficohsa, destacó: “Cuando le ponemos corazón, todos llegamos lejos no es solo un concepto; es un reflejo del espíritu solidario de Honduras. Durante más de 30 años hemos acompañado a la Teletón porque creemos firmemente que, unidos, podemos transformar vidas y construir un futuro más inclusivo para todos”
A lo largo de estas tres décadas, Grupo Ficohsa ha mantenido un compromiso inquebrantable con la rehabilitación, inclusión y esperanza de miles de familias hondureñas que dependen de los servicios de la Teletón.
Este apoyo constante reafirma la visión de la institución de contribuir al bienestar social y promover acciones solidarias que generen impacto real en el país.
Grupo Ficohsa es un conglomerado financiero líder en la región, comprometido con la educación, inclusión y bienestar económico de sus clientes y comunidades. A través de diversos programas y campañas, impulsa iniciativas que generan oportunidades y contribuyen al desarrollo sostenible de Honduras.
La Teletón es un evento de solidaridad nacional con el propósito de recaudar fondos para brindar servicios de rehabilitación integral a miles de hondureños. A través de sus centros a nivel nacional, la Fundación Teletón impacta positivamente a niños, jóvenes y adultos que requieren atención especializada.