Grupo Ficohsa ha donado 100 millones de lempiras en 30 años

Tegucigalpa, Honduras.

Grupo Ficohsa reafirma, una vez más, su compromiso con el desarrollo y bienestar de Honduras al entregar su donativo anual a la Teletón 2025, como parte de su campaña “Cuando le ponemos corazón, todos llegamos lejos”.

Con esta contribución, Ficohsa alcanza un hito histórico: más de 100 millones de lempiras donados a la Teletón a lo largo de más de tres décadas de apoyo continuo, consolidándose como uno de los principales aliados de esta noble causa.

Grupo Ficohsa realizó la entrega de un donativo por un monto de L2,130,600 a la Fundación Teletón, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento de los programas de rehabilitación y atención integral que benefician a miles de personas con discapacidad en el país.

Con esta acción, la institución ratifica su propósito de seguir apoyando iniciativas que generan un impacto positivo y sostenible en las comunidades.