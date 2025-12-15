Lotería Online del Amor: Banco Atlántida entrega L6,005,000 de millones a la Fundación Teletón

Tegucigalpa, Honduras.

Banco Atlántida, como Empresa Socialmente Responsable reafirmó su compromiso solidario con la Fundación Teletón una vez más, en una nueva edición de la Lotería Online del Amor que permitió contribuir a esta gran obra de amor la suma de 6,005,000 millones de lempiras. Esta recaudación fue posible gracias al esfuerzo conjunto entre cada uno de los hondureños y la institución. El aporte obtenido es un reflejo del poder movilizador de la solidaridad, que une al país en la construcción de un futuro más inclusivo y próspero para todos. A través de la “Lotería Online del Amor”, el banco puso a disposición su red de canales de servicio en todo el país para facilitar los donativos a la Fundación Teletón.

Los hondureños realizaron sus aportes desde la comodidad de sus hogares o centros de trabajo, utilizando los canales digitales Atlántida Online, Atlántida Móvil, Agentes Atlántida o visitando cualquiera de las agencias a nivel nacional. Por cada donativo de L200, los aportantes recibieron un boleto electrónico para participar en el sorteo de dos Kia Tasman 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Agradecemos a quienes se unieron a esta noble causa realizando sus donativos en nuestra red de agencias, Atlántida Móvil, Atlántida Online y Agente Atlántida, y a nuestros colaboradores, que viven este compromiso desde adentro. Logramos ser la esperanza para miles de familias”, expresó Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Banco Atlántida.

38 años de compromiso con la Teletón