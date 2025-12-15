  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Te interesa

Lotería Online del Amor: Banco Atlántida entrega L6,005,000 de millones a la Fundación Teletón

Por 38 años consecutivos, Banco Atlántida reafirma su liderazgo en innovación y compromiso social permanente con Teletón, en una edición posible gracias al apoyo de sus colaboradores, aliados, clientes y miles de hondureños que transformaron su aporte en esperanza dentro y fuera del país.

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 07:00 -
  • Brand Studio
Lotería Online del Amor: Banco Atlántida entrega L6,005,000 de millones a la Fundación Teletón

Este año, la Lotería Online del Amor de Banco Atlántida permitió contribuir a la Fundación Teletón con la suma de L 6,005,000
Tegucigalpa, Honduras.

Banco Atlántida, como Empresa Socialmente Responsable reafirmó su compromiso solidario con la Fundación Teletón una vez más, en una nueva edición de la Lotería Online del Amor que permitió contribuir a esta gran obra de amor la suma de 6,005,000 millones de lempiras.

Esta recaudación fue posible gracias al esfuerzo conjunto entre cada uno de los hondureños y la institución. El aporte obtenido es un reflejo del poder movilizador de la solidaridad, que une al país en la construcción de un futuro más inclusivo y próspero para todos.

A través de la “Lotería Online del Amor”, el banco puso a disposición su red de canales de servicio en todo el país para facilitar los donativos a la Fundación Teletón.

Representantes de Banco Atlántida y la Fundación Teletón durante la entrega del donativo.

Representantes de Banco Atlántida y la Fundación Teletón durante la entrega del donativo.

Los hondureños realizaron sus aportes desde la comodidad de sus hogares o centros de trabajo, utilizando los canales digitales Atlántida Online, Atlántida Móvil, Agentes Atlántida o visitando cualquiera de las agencias a nivel nacional.

Por cada donativo de L200, los aportantes recibieron un boleto electrónico para participar en el sorteo de dos Kia Tasman 2026.

“Agradecemos a quienes se unieron a esta noble causa realizando sus donativos en nuestra red de agencias, Atlántida Móvil, Atlántida Online y Agente Atlántida, y a nuestros colaboradores, que viven este compromiso desde adentro. Logramos ser la esperanza para miles de familias”, expresó Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Banco Atlántida.

Momento en que se dio a conocer el monto del donativo de Banco Atlántida a Fundación Teletón.

Momento en que se dio a conocer el monto del donativo de Banco Atlántida a Fundación Teletón.

38 años de compromiso con la Teletón

Desde 1987, Banco Atlántida ha acompañado este esfuerzo nacional, y durante los últimos 38 años de recaudación consecutiva, ha entregado más de 63 millones de lempiras destinados a fortalecer los programas de rehabilitación, atención integral y acompañamiento familiar en beneficio de miles de hondureños.

Este apoyo sostenido no solo ha estado impulsado por clientes y aliados, sino también por el compromiso de los colaboradores del banco, quienes año tras año se suman a la causa desde distintas áreas, territorios y funciones, viviendo la solidaridad como un valor propio de la organización.

Esta trayectoria refleja una convicción institucional: construir una Honduras más inclusiva requiere el compromiso constante del sector privado, alianzas sólidas y una ciudadanía dispuesta a transformar el amor en acción, convirtiendo cada aporte en esperanza y nuevas oportunidades para las familias atendidas por Teletón.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias