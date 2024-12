Pasaje del bus urbano debería costar 18 lempiras, aseguran transportistas

Jorge Lanza, empresario del transporte, declaró a LA PRENSA que recientemente el IHTT pagó unos meses atrasados y aún les adeudan seis meses de subsidio.

“Es una situación difícil porque no es dinero que nos regalan, es la compensación de la tarifa real que sería de 16 lempiras al usuario y a estas alturas esa tarifa no es real, aquí habría que hacer un estudio como lo dice la misma ley que cada seis meses se debe hacer una revisión por medio de una fórmula”, expresó Lanza.

El transporte, que paga el mal llamado impuesto de guerra, en donde destina más de 250 millones de lempiras mensuales, también se enfrenta a otros obstáculos como la falta de trabajadores, los asaltos diarios, los altos costos de mantenimiento y una reducción de pasajeros del 35%.

Lanza señaló que el mal estado de las calles y los accidentes causados por algunos conductores hacen que el mantenimiento y reparación de las unidades sea bastante oneroso, esto aunado a la reducción de usuarios hace que el negocio no sea rentable, pero hay quienes no saben dedicarse a otro oficio.

Wilmer Cálix, dirigente de transporte, manifestó a LA PRENSA que el IHTT cerrará el año adeudando seis meses de subsidio, algo que empeora el negocio que ya está en decadencia.

“Noviembre y diciembre son meses en donde nos vamos en baja, porque los centros educativos cierran, eso debería ver el Gobierno. Nos adeudan 450 millones de lempiras en seis meses”, sostuvo el dirigente.

Cálix enfatizó que como transportistas hacen un sacrificio para seguir manteniendo el sector a flote, pese a todas las dificultades que enfrentan. “El IHTT no tiene capacidad de tener una visión clara de lo que se tiene que hacer en transporte, como se debe mejorar, se ha hablado tanto de una modernidad, y no ha sucedido, pero no quieren entender que el transporte en otros países se moderniza, pero va de la mano el Estado con los concesionarios”.

El IHTT tiene una mora importante de permisos desde su creación en 2016, lo que ha agudizado el problema de ilegalidad en el transporte.

De forma legal hay inscritos unos 3,700 buses urbanos en las ciudades de Tegucigalpa, La Ceiba, Choluteca, San Pedro Sula-Choloma.