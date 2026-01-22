A medianoche: ¿qué hizo Redondo su último día en el CN?

Respecto a los dispositivos encontrados, personal del equipo de seguridad de transición aseguró que ya fueron desmontados, mientras se espera que se determinen responsabilidades administrativas o penales por su instalación. Redondo llegó con la confianza de Salvador Nasralla, quien lo veía como un hombre idóneo para romper las malas prácticas de corrupción e impunidad. No solo traicionó a Nasralla al inclinarse a Libertad y Refundación (Libre), sino también a la población.