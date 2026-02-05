Kristen Stewart compra un teatro abandonado de Los Ángeles

Estados Unidos.

La actriz Kristen Stewart ha comprado el Teatro Highland, un cine histórico de Los Ángeles, ubicado en el barrio de Highland Park, según confirma la propia actriz en un video de la revista de decoración Architectural Digest.

El Teatro Highland, inaugurado en 1925, fue un lugar emblemático del barrio hasta su cierre en 2024 y ha sido escenario de numerosas películas y series.

La revista de decoración dedica un reportaje fotográfico y una entrevista a la actriz en su edición de marzo.

"No me di cuenta de que buscaba un teatro hasta que vi este lugar. Fue como si sonara un disparo y empezara la carrera. Corrí hacia él con todas mis fuerzas", señala la actriz a la revista.

"Me fascinan los teatros antiguos y deteriorados", asegura."Todo lo que ya está aquí es precioso. Solo necesita que lo cuiden -añadió-. Es decir, el lugar se está cayendo a pedazos. Definitivamente necesitamos mucha ayuda, pero vale la pena".