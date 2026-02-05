Bella Hadid estaba con Adán Bañuelos cuando este fue arrestado

Estados Unidos.

La modelo Bella Hadid fue interceptada por la policía antes de que su novio Adán Bañuelos fuera arrestado por las autoridades. Según informes, la policía detuvo a Bella Hadid para un chequeo de rutina momentos antes de que Adán Bañuelos, con quien tuvo una breve separación unos días antes, fuera arrestado por intoxicación en público. Según un informe policial obtenido por TMZ, los agentes detuvieron a la modelo en el estacionamiento de Gator's Cantina en Weatherford, Texas, la madrugada del sábado, y en ese momento Bañuelos se dirigió hacia ellos con una actitud desafiante. "Inmediatamente noté que Adán arrastraba las palabras y tenía los rojos y vidriosos", explicó el agente que lo arrestó, en el informe. El informe también señaló un "olor a bebida alcohólica que emanaba de su aliento", mientras Bañuelos explicaba que solo estaba preocupado por Hadid. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

@tmz 🚨 EXCLUSIVE: Bella Hadid and Adan Banuelos might not be totally through like early reports indicated ... because video captures the two cutting a rug in a Texas bar -- just hours before Banuelos was arrested. ♬ I'll Believe in Anything - Wolf Parade

Los hechos Según el informe, Bañuelos afirmó que Hadid regresó al bar porque ella dejó su teléfono allí, y él "la siguió", añadiendo que "la apreciaba". Las autoridades escribieron en su informe que, mientras hablaban con Bañuelos, su camioneta blanca seguía en marcha mientras un perro, que según él era de Hadid, seguía dentro. Durante la prueba de sobriedad, Bañuelos admitió haber consumido "cuatro" cervezas ese día, lo que condujo a su arresto. El informe indicó que Bañuelos fue detenido como medida de precaución para evitar que "condujera un vehículo o representara un peligro para sí mismo o para los demás". "Le entregué las pertenencias de Adán y su vehículo a su novia, identificada como Isabella Hadid, a petición suya", decía el informe, según el medio.