Bella Hadid estaba con Adán Bañuelos cuando este fue arrestado

La modelo Bella Hadid fue interceptada por la policía antes de que su novio Adán Bañuelos fuera arrestado por las autoridades.
Según informes, la policía detuvo a Bella Hadid para un chequeo de rutina momentos antes de que Adán Bañuelos, con quien tuvo una breve separación unos días antes, fuera arrestado por intoxicación en público.
Según un informe policial obtenido por TMZ, los agentes detuvieron a la modelo en el estacionamiento de Gator's Cantina en Weatherford, Texas, la madrugada del sábado, y en ese momento Bañuelos se dirigió hacia ellos con una actitud desafiante.
"Inmediatamente noté que Adán arrastraba las palabras y tenía los rojos y vidriosos", explicó el agente que lo arrestó, en el informe.
El informe también señaló un "olor a bebida alcohólica que emanaba de su aliento", mientras Bañuelos explicaba que solo estaba preocupado por Hadid.
Los hechos
Según el informe, Bañuelos afirmó que Hadid regresó al bar porque ella dejó su teléfono allí, y él "la siguió", añadiendo que "la apreciaba".
Las autoridades escribieron en su informe que, mientras hablaban con Bañuelos, su camioneta blanca seguía en marcha mientras un perro, que según él era de Hadid, seguía dentro.
Durante la prueba de sobriedad, Bañuelos admitió haber consumido "cuatro" cervezas ese día, lo que condujo a su arresto.
El informe indicó que Bañuelos fue detenido como medida de precaución para evitar que "condujera un vehículo o representara un peligro para sí mismo o para los demás".
"Le entregué las pertenencias de Adán y su vehículo a su novia, identificada como Isabella Hadid, a petición suya", decía el informe, según el medio.
El vaquero profesional fue posteriormente trasladado a la cárcel del condado de Parker, donde fue interrogado. Según el informe, negó rotundamente haber conducido hasta el bar y se negó a identificar a la persona que lo hizo.
El jinete, de 36 años, supuestamente declaró a las autoridades que "estaba en casa con un amigo cuando Isabella llegó y luego se fue de nuevo al bar".
“Adán dijo que él y su amigo se subieron a la camioneta y condujeron tras Isabella, y cuando llegaron al bar, su amigo entró y Adán caminó hasta la parada de tráfico”.
El sitio Page Six confirmó el sábado que Bañuelos había sido arrestado por intoxicación pública, tras el informe inicial de TMZ. Fue liberado ese mismo día tras pagar una fianza menor de 386 dólares.
Page Six también confirmó a principios de la semana pasada que él y Hadid se habían separado tras dos años de noviazgo, y una fuente calificó su relación de "turbulenta".
Una fuente declaró al mismo medio que las dificultades de la pareja podrían deberse a sus diferentes estilos de vida.
"Es hija de Mohamed y Yolanda Hadid", contó un informante. "Es una forma muy diferente de crecer".