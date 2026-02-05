Bunbury anuncia nueva gira y este es el país centroamericano donde se presentará

Madrid.

El cantante español Enrique Bunbury anunció este jueves una nueva gira de 16 conciertos, Nuevas Mutaciones Tour, que comenzará en México, pasará por otros países de Latinoamérica y Estados Unidos, y terminará en Zaragoza (España) el 12 de diciembre de este año.

El recorrido comenzará en la ciudad mexicana de Puebla el 10 de octubre y continuará en Ciudad de México los días 12 y 15, y en Guadalajara el 21.

Después se desplazará a San José, Costa Rica, donde tocará el 26 de octubre. Le seguirán Bogotá, en Colombia, el 29 de octubre; Buenos Aires, Argentina el 4 de noviembre; Lima, Perú, el 7 de noviembre; Santiago de Chile, el 9 de noviembre; Nueva York, el 12 y 14 de noviembre; Highland, el 17 de noviembre, y Los Ángeles, el 21 de noviembre, también en Estados Unidos.

Desde allí regresará a España con un concierto en Madrid el 4 de diciembre, otro en Valencia el día 7 y un último en Zaragoza, donde se celebrará la fiesta de clausura de la gira.