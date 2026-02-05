Zayn Malik lanza adelanto de su nueva canción "Die for Me"

Londres, Inglaterra.

El exmiembro de One Direction Zayn Malik ha anunciado que lanzará su quinto álbum de estudio titulado "Konnakol", justo cuando ha finalizado su serie de conciertos de "residencia" en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

Según informa el propio artista de 33 años en su perfil de Instagram, ya tiene finalizado este trabajo, que se lanzará el 17 de abril, aunque el primer tema, titulado "Die for Me", podrá ser escuchado mañana, viernes.

"Ha llegado el momento de nuevo, he tenido la suerte de grabar mi quinto álbum de estudio... Mi nuevo álbum, KONNAKOL, sale el 17 de abril. 'Die for Me' sale este viernes", escribió el artista.

Zayn Malik, quien es padre de un niña con la modelo Gigi Hadid, también compartió un adelanto de 'Die for Me' en sus redes sociales.

También comparte la que será la portada del álbum, con una fotografía de su propio rostro dividido con el de un leopardo de las nieves.