Britney Spears: "Tengo suerte de estar viva por cómo mi familia me trató"

Estados Unidos.

Britney Spears ha compartido un mensaje en su perfil de Instagram, en el que dice que "tiene suerte de estar viva" por el modo en que su familia le trató, dice la cantante, que también asegura que ahora les tiene miedo.

La cantante, que tiene 42 millones de seguidores en la red social, cerró su cuenta temporalmente en noviembre del año pasado tras una disputa con Kevin Federline, su exesposo y padre de sus dos hijos. Spears volvió a activarla poco después.

"Tengo mucha suerte de estar viva con la forma en que mi familia me trató (...) y ahora les tengo miedo. Es extraño cómo Dios trabaja de maneras misteriosas. (....) Para ser totalmente honesto con ustedes (el público), no importa lo que diga, nunca se responsabilizarán de lo que hicieron", argumenta la cantante.

Spears comienza su publicación asegurando que las personas necesitan sentirse conectadas unos con otros y no sentirse solos, pero advierte que aquellos a quienes su familia les diga que "ayudarlos es aislarlos y hacerlos sentir increíblemente excluidos, están equivocados".

"Podemos perdonar como personas, pero nunca olvides", ha añadido.