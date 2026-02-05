  1. Inicio
Romance y persecución: Pedro Pascal liderará el nuevo drama de Todd Haynes

'De noche' narra la apasionada e inesperada historia de amor entre un policía y un profesor en Los Ángeles en la década de 1930

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 09:34 -
  • Agencia EFE
Imagen de archivo del actor Pedro Pascal.

Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN
Madrid, España.

'De noche', el filme dirigido por Todd Haynes cuyo rodaje tuvo que ser suspendido por la salida de Joaquin Phoenix el año pasado, comenzará su rodaje en marzo con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas, según ha anunciado en exclusiva Variety.

MK2 Films, la productora independiente francesa responsable de 'Sentimental Value' de Joachim Trier y 'The Secret Agent' de Kleber Mendonça Filho, financia la película y se encarga de sus ventas internacionales.

'De noche' narra la apasionada e inesperada historia de amor entre un policía (Pascal) y un profesor (Ramírez) en Los Ángeles en la década de 1930. Ambos se convierten en el blanco de la maquinaria política corrupta de la ciudad y se ven obligados a huir a México, donde se rodará la película.

"Esta historia, con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas, surge de una época —muy relevante para la nuestra— de corrupción doméstica, explotación racial y terrorismo global. Surge como un testimonio de los inexplicables poderes del deseo y el amor para sobrevivir y superar incluso las barreras humanas más paralizantes", señala Haynes a Variety.

Haynes cuenta con títulos como 'Carol', 'May December' o 'Far from Heaven'.

Haynes cuenta con títulos como 'Carol', 'May December' o 'Far from Heaven'.

Pedro Pascal ,de 50 años de edad, junto a Danny Ramírez, de 33.

Pedro Pascal ,de 50 años de edad, junto a Danny Ramírez, de 33.

“Esta historia surge de una época —muy relevante para la nuestra— de corrupción doméstica, explotación racial y terrorismo global”, prosiguió el guionista y director.

Añadió: “Pero surge como testimonio del inexplicable poder del deseo y el amor para sobrevivir y superar incluso las barreras humanas más paralizantes”.

Pascal compartió una foto junto a Danny Ramírez (actual pareja de Jessica Alba) para celebrar su última colaboración. Los actores trabajaron juntos en la segunda temporada de "The Last of Us" de HBO y coprotagonizarán la próxima película de Marvel, "Avengers: Doomsday", que se estrenará en cines en diciembre de 2026.

Variety informó que "De Noche" comenzará a filmarse en marzo de 2026.

