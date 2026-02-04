Ponen a la venta la icónica casa de Walter White en "Breaking Bad"

Estados Unidos.

Una propiedad en Albuquerque, Nuevo México, que sirvió como hogar al personaje de "Breaking Bad", Walter White, está a la venta y su valor ha sido reducido de mas de tres millones de dólares a menos de medio millón. La vivienda de cuatro dormitorios y dos baños se puso a la venta originalmente en enero de 2025 con un precio exorbitante de 3. 99 millones de dólares. En aquel momento, la propiedad estaba valorada en menos de una décima parte de esa suma. Sin embargo, la propiedad se mantuvo con ese precio durante casi un año antes de ser retirada a finales de año. Ahora ha vuelto con un precio drásticamente reducido de tan solo 400,000 dólares, apenas unos miles de dólares por encima del valor estimado de la propiedad. En su anuncio, la propiedad se describe como ideal tanto para "fanáticos" del programa como para "una familia local que busca su próximo hogar", destacando su ubicación ideal en un vecindario consolidado a las afueras de la ciudad de Nuevo México. "La propiedad cuenta con una distribución práctica y un ambiente acogedor, lo que la hace ideal tanto para una vida relajada como para el entretenimiento, tanto en interiores como en exteriores", dice en la descripción. "Disfrute contemplando la cima de las Montañas Sandias desde la encantadora piscina del patio trasero".

La dueña de la casa ya no soporta a los fans intensos Lo que el anuncio no menciona, sin embargo, es la situación algo compleja de la propietaria, Joanne Quintana, con la propiedad, en la que ha vivido desde su infancia. Los padres de Quintana, Fran y Louis Padilla, compraron la casa como residencia familiar en 1973, antes de legarla a su hija, quien ahora reside allí con su familia. Durante muchos años, la casa fue prácticamente ignorada por los transeúntes, hasta que su familia accedió a que los productores de "Breaking Bad" usaran la fachada de la casa en su serie. "Es algo único en la vida", declaró Quintana a KOB4 cuando puso la casa a la venta en 2025. "Pudiste conocer a los actores, a las actrices. Pudiste ver cómo instalaban el equipo y todo lo que se necesita". Sin embargo, a medida que crecía la popularidad de la serie, que se estrenó en 2008 y duró cinco temporadas, también crecía la fascinación del público por la casa de Walter White, el protagonista. Los visitantes comenzaron a llegar en masa a la propiedad, un fenómeno que Quintana admitió haber disfrutado al principio. Pero luego su comportamiento se volvió más intenso. "Los fans empezaron a venir. Mi madre y yo íbamos y nos tomábamos fotos con ellos", compartió.

Temor por un atentado Entonces, un día, alrededor de las 4:30 de la mañana, sonó el timbre y la madre de Quintana descubrió un paquete en la puerta. Estaba dirigido a Walter White, de la casa de la familia Padilla. Sus padres, preocupados por el contenido del paquete, contactaron a la brigada antibombas, recordó. Poco después, la familia erigió una gran valla alrededor de la propiedad para mantener alejadas a las visitas. "Mis hermanos dijeron: 'Ya está, se acabó, van a poner la valla. Está demasiado cerca para que se sientan cómodos'", dijo Quintana. Sin embargo, la valla no ha disuadido a la gente de pasar en carro, ni ha impedido que los visitantes, envalentonados, lancen pizzas enteras al tejado para recrear una de las escenas más icónicas de "Breaking Bad". Según Quintana, unos 300 autos pasan por delante de la casa cada día.