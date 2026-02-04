¡Para recordar!: el día que Bad Bunny cantó con Shakira en el Super Bowl 2020

Bad Bunny se presentará el domingo 8 de febrero en el medio tiempo del Super Bowl LX en el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California.

Esta no es su primera vez actuando en un Super Bowl, ya que hace casi 6 años compartió el escenario con Shakira cuando fue ella la encargada del espectáculo del medio tiempo junto a Jennifer Lopez.

En esa ocasión, 'El Conejo Malo' fue el invitado especial de la colombiana, con quien cantó y bailó sobre el escenario del Hard Rock Stadium en Miami Gardens, cuando se enfrentaron los San Francisco 49ers contra los Kansas City Chiefs el 2 de febrero de 2020.

A uno días del Super Bowl donde el intérprete puertorriqueño será la gran estrella del show, recordamos cómo fue su primera vez participando en uno de los espectáculos musicales más importantes del mundo.

Shakira, enfundada en un top rojo con brillos y una minifalda a juego, abrió el show con She Wolf. En seguida cantó los icónicos temas Empire y Ojos Así. Fue en este último donde conquistó a millones con la danza del vientre y los movimientos de sus caderas.

Después, Bad Bunny la acompañó en el escenario con un atuendo que hacía un perfecto contraste, todo en color plata; desde el pañuelo de su cabeza hasta el abrigo con pedrería que lució.

El cantante interpretó al lado de Shakira una mezcla de varias canciones, que incluyó el éxito I Like It de Cardi B, además de una versión fusionada de Chantaje de Shakira.

Para concluir, Bad Bunny interpretó Callaíta, tema que había lanzado apenas un año antes, en mayo de 2019. De hecho, se dice que dicha canción podría formar parte del set list que el cantante tiene planeado para su show del medio tiempo, esta vez como la estrella principal.