Chappell Roan defiende su elección de moda en los Grammy tras críticas

Chappell Roan se ríe de todo el revuelo causado por su controversial vestido de los Grammy 2026.

La cantante estadounidense compartió en Instagram algunas fotos suyas con el vestido transparente color borgoña de Mugler. El look atrevido dejaba ver mucha piel y estaba sujeto a sus pechos con un par de piercings.

Pero Chappell Roan insistió en que el vestido no era una elección "tan escandalosa".

"Me río porque ni siquiera creo que este atuendo sea TAN escandaloso", escribió. "El look es realmente genial y raro".

"Recomiendo simplemente ejercer su libre albedrío; es muy divertido y tonto :D", continuó Roan. "¡Gracias por invitarme @grammys y a los que votaron por mí!".

Muchos de sus fans coincidieron con ella en la sección de comentarios, escribiendo que su look de los Grammy era "el más genial" y "simplemente perfecto".

La cantante de "Hot to Go" fue nominada a dos premios Grammy el domingo —Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista, ambos por "The Subway"—, pero se fue a casa con las manos vacías.

Además de ser revelador, el estilo también le permitió lucir arte corporal temporal, incluyendo una cola de caballo en el pecho y un tatuaje temporal gigante de un panel de encaje en la espalda.