  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Chappell Roan defiende su elección de moda en los Grammy tras críticas

La cantante Chappell Roan se pronunció en sus redes sociales tras las críticas que ha recibido por su atrevido vestido en los Grammy.

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 11:00 -
  • Redacción web
Chappell Roan defiende su elección de moda en los Grammy tras críticas

Chappell Roan fue una de las artistas que más llamó la atención durante la alfombra roja de los Grammy.

Estados Unidos.
Sabrina Carpenter y su inspiración nupcial en los Grammy 2026

Chappell Roan se ríe de todo el revuelo causado por su controversial vestido de los Grammy 2026.

La cantante estadounidense compartió en Instagram algunas fotos suyas con el vestido transparente color borgoña de Mugler. El look atrevido dejaba ver mucha piel y estaba sujeto a sus pechos con un par de piercings.

Pero Chappell Roan insistió en que el vestido no era una elección "tan escandalosa".

"Me río porque ni siquiera creo que este atuendo sea TAN escandaloso", escribió. "El look es realmente genial y raro".

"Recomiendo simplemente ejercer su libre albedrío; es muy divertido y tonto :D", continuó Roan. "¡Gracias por invitarme @grammys y a los que votaron por mí!".

Muchos de sus fans coincidieron con ella en la sección de comentarios, escribiendo que su look de los Grammy era "el más genial" y "simplemente perfecto".

FOTOS: Moda Grammy 2026: Plumas, brillos y transparencias

La cantante de "Hot to Go" fue nominada a dos premios Grammy el domingo —Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista, ambos por "The Subway"—, pero se fue a casa con las manos vacías.

Además de ser revelador, el estilo también le permitió lucir arte corporal temporal, incluyendo una cola de caballo en el pecho y un tatuaje temporal gigante de un panel de encaje en la espalda.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias