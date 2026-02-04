Isis Cuéllar se presentará hoy de forma voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia

Tegucigalpa

La diputada del partido Libertad y Refundación, Isis Cuéllar Erazo, se presentará de forma voluntaria este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia, informó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.

Cuéllar, implicada en el caso Sedesol, comparecerá a la 1:00 de la tarde a la audiencia de declaración de imputado.

Asimismo, se presentarán de manera voluntaria Jennifer Martínez y José Manuel Cerrato, otros de los implicados en el expediente.

La Fiscalía acusa a Cuéllar de cometer fraude al gestionar un millonario presupuesto en contubernio con José Carlos Cardona Erazo.

La diputada solicitó en mayo de 2023 al Congreso Nacional 6.5 millones de lempiras para el desarrollo de obras sociales de la partida conocida anteriormente como el cuestionado Fondo Departamental.

Cuéllar pidió que el monto fuera ejecutado por Sedesol, pese a que la Secretaría de la Presidencia había advertido que ese ministerio no estaba facultado para ejecutar proyectos.

La investigación de la Fiscalía señala que, en el caso de Sedesol, los involucrados aprobaron solicitudes de ayuda que no reunían los requisitos exigidos en el reglamento elaborado por la secretaría (copia de DNI, solicitud de fondos indicando la obra social, cotizaciones y documentos de respaldo como fotografías, comprobantes, recibos y constancias).