Congreso propone lectura de la Biblia en centros educativos para reforzar valores

Tegucigalpa, Honduras.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, presentó este miércoles ante el pleno legislativo una moción orientada a impulsar la lectura de la Biblia en los centros educativos del país, como una medida enfocada en la formación de valores en la niñez y la juventud hondureña. La iniciativa fue leída y tomada a consideración durante la sesión legislativa, lo que abrió el espacio para su análisis y discusión entre diputados de las distintas bancadas representadas en el hemiciclo. Durante su intervención, Zambrano aclaró que la propuesta no tiene un carácter religioso ni busca imponer una doctrina, sino que pretende rescatar principios éticos y cívicos que, a su criterio, se han debilitado con el paso de los años.

El titular del Legislativo indicó que la moción ha sido previamente socializada con autoridades de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, como parte de un proceso de diálogo previo a su presentación formal. "Esta idea se ha venido socializando con las autoridades de la Iglesia Evangélica y con las autoridades de la Iglesia Católica. Esto no es un tema de religión, lo hemos hablado como un tema de valores en los niños, de que se les pueda dar lectura y se les pueda inculcar valores que hemos perdido en la ciudadanía, en la juventud y en la niñez", expresó Zambrano. El presidente del Congreso también reflexionó sobre el papel de la familia y del sistema educativo en la formación integral de los estudiantes, señalando que la eliminación de la educación cívica ha impactado negativamente en la enseñanza de valores dentro de las aulas. "Somos responsables los padres, porque también los padres de familia se han descuidado en ese tipo de valores en la familia y en los hijos, y le hemos descargado esa responsabilidad a los maestros. Desde que se eliminó la educación cívica se han ido perdiendo muchos valores en el país", añadió. Zambrano vinculó esta pérdida de valores con problemáticas sociales como el consumo de drogas, el alcoholismo y la vinculación temprana de jóvenes a maras y pandillas, lo que —según dijo— obliga al Congreso Nacional a intervenir desde un enfoque preventivo. "Hemos visto jóvenes desde pequeños alejados de los caminos correctos, jóvenes utilizando drogas, en el alcoholismo, en las maras y pandillas, y creo que es el momento en que podemos intervenir desde este Congreso para fortalecer la educación en el tema de valores", afirmó.

