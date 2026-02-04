Congreso propone lectura de la Biblia en centros educativos para reforzar valores

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, presentó este miércoles ante el pleno legislativo una moción orientada a impulsar la lectura de la Biblia en los centros educativos del país, como una medida enfocada en la formación de valores en la niñez y la juventud hondureña.
La iniciativa fue leída y tomada a consideración durante la sesión legislativa, lo que abrió el espacio para su análisis y discusión entre diputados de las distintas bancadas representadas en el hemiciclo.
Durante su intervención, Zambrano aclaró que la propuesta no tiene un carácter religioso ni busca imponer una doctrina, sino que pretende rescatar principios éticos y cívicos que, a su criterio, se han debilitado con el paso de los años.
El titular del Legislativo indicó que la moción ha sido previamente socializada con autoridades de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, como parte de un proceso de diálogo previo a su presentación formal.
“Esta idea se ha venido socializando con las autoridades de la Iglesia Evangélica y con las autoridades de la Iglesia Católica. Esto no es un tema de religión, lo hemos hablado como un tema de valores en los niños, de que se les pueda dar lectura y se les pueda inculcar valores que hemos perdido en la ciudadanía, en la juventud y en la niñez”, expresó Zambrano.
El presidente del Congreso también reflexionó sobre el papel de la familia y del sistema educativo en la formación integral de los estudiantes, señalando que la eliminación de la educación cívica ha impactado negativamente en la enseñanza de valores dentro de las aulas.
“Somos responsables los padres, porque también los padres de familia se han descuidado en ese tipo de valores en la familia y en los hijos, y le hemos descargado esa responsabilidad a los maestros. Desde que se eliminó la educación cívica se han ido perdiendo muchos valores en el país”, añadió.
Zambrano vinculó esta pérdida de valores con problemáticas sociales como el consumo de drogas, el alcoholismo y la vinculación temprana de jóvenes a maras y pandillas, lo que —según dijo— obliga al Congreso Nacional a intervenir desde un enfoque preventivo.
“Hemos visto jóvenes desde pequeños alejados de los caminos correctos, jóvenes utilizando drogas, en el alcoholismo, en las maras y pandillas, y creo que es el momento en que podemos intervenir desde este Congreso para fortalecer la educación en el tema de valores”, afirmó.
Plan de ejecución
La moción plantea la conformación de una comisión especial integrada por diputados de todas las bancadas, así como representantes de la Secretaría de Educación, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, con el objetivo de analizar y consensuar un plan nacional de lectura de la Biblia en los centros educativos.
De acuerdo con lo expuesto ante el pleno, dicha comisión contará con un plazo de 30 días para presentar una propuesta formal que pueda ser discutida y eventualmente aprobada, en apego a lo establecido en la Constitución de la República sobre el carácter de la educación.
“Dicha comisión especial tendrá como objetivo analizar, diseñar, consensuar e implementar un plan nacional de lectura de la Biblia en los centros educativos, estableciéndola como un libro y guía de fe, enseñanza, aprendizaje y formación de valores para la niñez y juventud hondureña”, detalló Zambrano.
El presidente del Congreso enfatizó que la iniciativa busca promover una cultura de paz, la no violencia, el respeto a la vida y la convivencia armónica, como respuesta a la crisis de violencia y descomposición social que enfrenta el país.
Durante la sesión, varios diputados sugirieron que en el proceso de discusión también se integren docentes, psicólogos y representantes de otras iglesias o denominaciones, con el fin de ampliar el diálogo y enriquecer la propuesta desde una perspectiva más plural.
La moción recibió respaldo generalizado en el pleno, donde distintos parlamentarios manifestaron su apoyo a la iniciativa, destacando la importancia de fortalecer los valores desde el sistema educativo.