  1. Inicio
  2. · Sucesos

Cuatro policías mueren en un accidente de tránsito en Gracias, Lempira

Una colisión entre una patrulla y un bus cobró la vida de cuatro agentes policiales en Gracias, Lempira

Cuatro policías mueren en un accidente de tránsito en Gracias, Lempira

Otros tres policías resultaron heridos.

Gracias, Lempira.

Cuatro agentes policiales perdieron la vida este miércoles en un accidente ocurrido en Gracias, Lempira.

Los uniformados perdieron la vida tras la colisión entre una patrulla policial y un bus interurbano. El accidente ocurrió en la comunidad Río Grande, entre Gracias y Santa Rosa de Copán.

Conductor de camión muere en accidente de tránsito en Taulabé

Preliminarmente, se supo que la patrulla colisionó frontalmente contra un bus con ruta Lepaera-Gracias.

La patrulla terminó volteada y afuera del pavimento. Tres agentes murieron en el sitio y una cuarta víctima, una mujer, perdió la vida en el Hospital Juan Manuel Gálvez, de Gracias. Tres policías resultaron heridos y fueron trasladados a ese centro asistencial.

Muere en demolición de edificio en su primer día de trabajo

Los policías que viajaban en la patrulla 1154 estaban asignados a San Rafael y La Unión, Lempira. El conductor del bus fue requerido para efectos de investigación.

​​​​

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias