Cuatro policías mueren en un accidente de tránsito en Gracias, Lempira

Gracias, Lempira.

Cuatro agentes policiales perdieron la vida este miércoles en un accidente ocurrido en Gracias, Lempira. Los uniformados perdieron la vida tras la colisión entre una patrulla policial y un bus interurbano. El accidente ocurrió en la comunidad Río Grande , entre Gracias y Santa Rosa de Copán.

Preliminarmente, se supo que la patrulla colisionó frontalmente contra un bus con ruta Lepaera-Gracias.

La patrulla terminó volteada y afuera del pavimento. Tres agentes murieron en el sitio y una cuarta víctima, una mujer, perdió la vida en el Hospital Juan Manuel Gálvez, de Gracias. Tres policías resultaron heridos y fueron trasladados a ese centro asistencial.