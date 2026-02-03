Conductor de camión muere en accidente de tránsito en Taulabé

Taulabé, Comayagua

De acuerdo con versiones preliminares, el motorista habría perdido el control del vehículo, lo que provocó que colisionara contra otro automotor que circulaba por la zona.

Un conductor de un camión repartidor perdió la vida este martes en un accidente de tránsito registrado en la carretera CA-5 Norte , a la altura del kilómetro 140, en Taulabé, departamento de Comayagua.

Debido al fuerte impacto, el conductor quedó atrapado en la cabina del camión, falleciendo de manera inmediata.

En el lugar del accidente, el acompañante del fallecido resultó afectado emocionalmente y fue observado visiblemente consternado por lo ocurrido, mientras equipos de emergencia atendían la situación.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para facilitar las labores de los cuerpos de socorro y regular el tránsito vehicular, el cual se vio afectado de forma temporal debido al siniestro.

Socorristas de la Cruz Roja Hondureña brindaron atención a los involucrados, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia la morgue capitalina.

La víctima mortal fue identificada como Eder Suazo, confirmaron de manera preliminar las autoridades.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades.