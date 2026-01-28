  1. Inicio
Milagro en la CA-4: dos ilesos tras volcamiento en puente de Copán

Según testigos, el accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta intentó adelantar sin contar con el espacio y tiempo suficientes, lo que lo obligó a reaccionar ante un choque frontal

En el accidente no hubo víctimas mortales, solo heridos que fueron atendidos en el lugar.

Foto y texto: Cortesía Ricarte Orellana
Veracruz, Copán

Lo que pudo terminar en una tragedia de grandes proporciones se convirtió en un milagro en carretera. Dos personas resultaron ilesas la tarde de este miércoles tras protagonizar un aparatoso volcamiento en el puente sobre el río Yargüera, en la carretera internacional CA-4, en el occidente de Honduras.

De acuerdo con relatos de testigos presenciales, el accidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo Toyota 4Runner intentó realizar una maniobra de adelantamiento.

Al percatarse de que no contaba con el espacio ni el tiempo suficientes para completar la acción y ante la inminencia de un choque frontal, tomó una decisión en fracciones de segundo.

Para evitar el impacto directo contra otro automotor, el conductor se estrelló contra la barrera de contención del puente. La fuerza del choque provocó que el vehículo perdiera estabilidad y volcara de manera aparatosa, hasta quedar con las ruedas hacia arriba sobre la cinta asfáltica.

Saldo del percance

Pese a que la camioneta quedó prácticamente destruida y los daños materiales son cuantiosos, personal de auxilio confirmó que los dos ocupantes:

No sufrieron heridas de gravedad y lograron salir del vehículo por sus propios medios. Los heridos fueron atendidos en el lugar por cuadros de crisis nerviosa.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se presentaron en la zona para deducir responsabilidades y regular el tráfico, que se vio interrumpido de forma momentánea mientras se realizaban las labores de remoción del vehículo.

