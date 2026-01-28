Milagro en la CA-4: dos ilesos tras volcamiento en puente de Copán

Veracruz, Copán

Lo que pudo terminar en una tragedia de grandes proporciones se convirtió en un milagro en carretera. Dos personas resultaron ilesas la tarde de este miércoles tras protagonizar un aparatoso volcamiento en el puente sobre el río Yargüera, en la carretera internacional CA-4, en el occidente de Honduras.

De acuerdo con relatos de testigos presenciales, el accidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo Toyota 4Runner intentó realizar una maniobra de adelantamiento.

Al percatarse de que no contaba con el espacio ni el tiempo suficientes para completar la acción y ante la inminencia de un choque frontal, tomó una decisión en fracciones de segundo.