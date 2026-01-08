Aparatoso accidente en el segundo anillo de SPS deja una persona fallecida

San Pedro Sula, Honduras.

Un fuerte accidente de tránsito se registró la noche de este jueves a la altura del segundo anillo periférico en San Pedro Sula, donde una rastra quedó sobre un vehículo color rojo, dejando al menos una persona fallecida.

Según los detalles, una persona de identidad aún no confirmada perdió la vida, quedando atrapada debajo del automóvil, tras el violento impacto.