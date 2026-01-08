  1. Inicio
Aparatoso accidente en el segundo anillo de SPS deja una persona fallecida

De acuerdo con información preliminar obtenida en el lugar, una persona de identidad aún no confirmada perdió la vida, quedando atrapada debajo del automóvil tras el violento impacto

La imagen muestra cómo la rastra quedó sobre el automóvil.
San Pedro Sula, Honduras.

Un fuerte accidente de tránsito se registró la noche de este jueves a la altura del segundo anillo periférico en San Pedro Sula, donde una rastra quedó sobre un vehículo color rojo, dejando al menos una persona fallecida.

Según los detalles, una persona de identidad aún no confirmada perdió la vida, quedando atrapada debajo del automóvil, tras el violento impacto.

Se desconoce si la víctima viajaba acompañado.

Brutal colisión deja dos muertos en Olanchito

De acuerdo con versiones preliminares, el vehículo se habría quedado apagado en la calle y varias personas se encontraban auxiliando al conductor para encenderlo; sin embargo, no había señalización que advirtiera a otros automovilistas, lo que habría provocado que la rastra impactara y quedara sobre el automóvil.

Agentes policiales y equipos de rescate llegaron al lugar para realizar las diligencias necesarias. Varios conductores que circulaban por la zona se detuvieron al observar la magnitud del accidente.

Noticia en desarrollo...

Redacción La Prensa
