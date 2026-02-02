Moda Grammy 2026: Plumas, brillos y transparencias

La cantante Sabrina Carpenter fue una de las grandes protagonistas de la alfombra roja con un vestido de pedrería y volantes de corte clásico, un diseño de alta costura de Valentino creado especialmente para ella. "Estáis muy callados este año, Chappell realmente inició un movimiento", señaló Carpenter durante la alfombra roja. La cantante se refirió de este modo a un desencuentro que tuvo Roan con un fotógrafo hace un año en el que la cantante increpó a un fotógrafo por haberle gritado en una alfombra roja.